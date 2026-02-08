Unnao Bus Breakdown: चल यार...धक्का मार, बीच सड़क हांफ गई यूपी रोडवेज बस, Video देख हर कोई हैरान

Unnao Bus Breakdown: उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के अचलगंज थाना क्षेत्र से यूपी रोडवेज बस का एक वीडियो सामने आया है. वायरल वीडियो में यात्री और पुलिसकर्मी बस को धक्का लगाकर आगे बढ़ाते नजर आए. दरअसल, शनिवार रात उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस बीच सड़क पर खराब हो गई थी. यह घटना बदरका चौकी के पास हुई.

परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल

फिर क्या था यात्रियों और यूपी पुलिस के जवानों को बस को धक्का लगाकर आगे बढ़ाना पड़ा. जिसका वीडियो किसी ने बना लिया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. जिससे परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं.

रायबरेली से कानपुर जा रही थी बस

बताया जा रहा है कि ये बस रायबरेली से कानपुर की ओर जा रही थी. तभी बदरका चौकी के पास बस अचानक बंद हो गई, जिससे बस में सवार यात्रियों के बीच अफरा-तफरी मच गई. देर रात होने की वजह से सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही पर भी असर पड़ने लगा. काफी देर तक ड्राइवर ने बस स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बस स्टार्ट नहीं हुई तो यात्रियों को नीचे उतरना पड़ा.

तंज कसते दिखे कुछ लोग

इसके बाद बस में सवार यात्री और मौके पर मौजूद यूपी पुलिस के जवानों ने बस को धक्का लगाया. कई लोग पीछे से बस को धकेल नजर आए, जबकि ड्राइवर स्टेयरिंग संभालता दिखा. इस दौरान कुछ लोग तंज कसते हुए कमेंट कर रहे थे कि योगी सरकार की बसें हुईं धड़ाम. ऐसे कमेंट वायरल वीडियो में सुनाई दिए.

विभाग से यात्री हुए नाराज

बस में सवार यात्रियों का कहना है कि लंबी दूरी तय करने के बाद जब बस अचानक बंद हुई, तो उन्हें डर और नाराजगी दोनों महसूस हुई. रात का समय होने के कारण महिला और बुजुर्ग यात्रियों को विशेष परेशानी झेलनी पड़ी. बेशक इस घटना में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन यात्रियों में विभाग के प्रति गुस्सा दिख रहा है.

बसों की खराब स्थिति उजागर

इस पूरे मामले पर स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर अक्सर परिवहन निगम की बसें खराब होती रहती हैं. पुरानी और जर्जर बसों की वजह से यात्रियों को अक्सर बीच रास्ते में परेशानी झेलनी पड़ती है. शनिवार रात हुई इस घटना ने फिर विभाग की बसों की खराब स्थिति को उजागर कर दिया है. वायरल वीडियो पर कई यूजर्स ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के बड़े-बड़े दावे होते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है.

