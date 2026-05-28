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यूपी में मौसम का महा-अलर्ट! अगले 24 घंटे बेहद संवेदनशील, 90 की रफ्तार से चलेंगी हवाएं!

Jalaun Weather: उरई की उपजिलाधिकारी ज्योति सिंह ने आमजन से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है. प्रशासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में मुनादी कराकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार की जनहानि से बचा जा सके.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: May 28, 2026, 11:30 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
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जितेन्द्र सोनी/जालौन: मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी-तूफान, ओलावृष्टि और भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है. इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है. जनपद जालौन भी रेड अलर्ट की श्रेणी में शामिल है. इसी को लेकर उरई की उपजिलाधिकारी ज्योति सिंह ने आमजन से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है. प्रशासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में मुनादी कराकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार की जनहानि से बचा जा सके.

90 की रफ्तार से चल सकती है हवा 
एसडीएम ज्योति सिंह ने बताया कि ‘सचेत’ ऐप के माध्यम से प्राप्त मौसम विभाग की सूचना के अनुसार, अगले 24 घंटों के दौरान कई जिलों में तेज गरज-चमक के साथ तूफान आने की संभावना है. हवा की गति 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. इसके साथ ही कई स्थानों पर ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है. 

इन जिलों में रेड अलर्ट 
मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट में आगरा, अलीगढ़, औरैया, बरेली, बिजनौर, एटा, इटावा, फिरोजाबाद, हमीरपुर, हाथरस, जालौन, झांसी, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, सहारनपुर और शामली समेत कई जिले शामिल हैं. 
उपजिलाधिकारी ने उरई तहसील क्षेत्र के लोगों से अनुरोध करते हुए कहा कि सभी लोग खराब मौसम के दौरान अपने घरों में सुरक्षित रहें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें. उन्होंने कहा कि तेज आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं को देखते हुए लोग खुले स्थानों पर जाने से बचें. 

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घर के बाहर न सोएं 
ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन की ओर से मुनादी कराकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है. ग्रामीणों से कहा गया है कि वे आंधी-तूफान के दौरान घर के बाहर न सोएं और अपने पशुओं को भी खुले स्थानों पर न बांधें. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें और केवल प्रशासन तथा मौसम विभाग द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें. आपातकालीन स्थिति में तत्काल संबंधित विभागों को सूचना देने के निर्देश भी जारी किए गए हैं. प्रशासन ने कहा है कि मौसम के बदले हुए मिजाज को देखते हुए आने वाले कुछ दिन बेहद संवेदनशील हो सकते हैं. ऐसे में सभी नागरिक सतर्क रहें और सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करें. 

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