इंतजार खत्म! यूपी का नया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तैयार, जल्द शुरू होगा प्लॉट आवंटन

Auraiya Industrial Corridor: औरैया जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे बन रहा औद्योगिक गलियारा पूरी तरह तैयार किया जा चुका है. यूपीडा की ओर से सभी आवश्यक कागजी प्रक्रियाओं और भूमि अधिग्रहण के अधिकतर कार्य पूरे कर लिए गए हैं, जिससे निवेशकों को प्लॉट आवंटन का मार्ग साफ हो गया है. आइए जानते हैं कब से प्लॉट आवंटन शुरू हो जाएगा?

प्लॉट आवंटन की शुरुआत

यूपीडा ने घोषणा की है कि औद्योगिक गलियारे के प्लॉट आवंटन की प्रक्रिया एक दिसंबर से शुरू हो जाएगी. इच्छुक उद्यमी निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे. औद्योगिक गलियारा इसलिए विशेष माना जा रहा है क्योंकि यह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ ही आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, कानपुर-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग और अन्य महत्वपूर्ण सड़कों से जुड़ा है.

जमीन अधिग्रहण लगभग पूरा

औद्योगिक गलियारे के लिए मिहौली और निगड़ा पंचायतों की कुल 324 एकड़ भूमि चिह्नित की गई थी. जिला प्रशासन ने लगभग 95% अधिग्रहण पूर्ण कर लिया है और 307 एकड़ जमीन यूपीडा के नाम दर्ज हो चुकी है. अब इस भूमि पर उद्योगों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का विकास तेज गति से शुरू होने जा रहा है.

बुनियादी सुविधाओं का विकास

नए साल से औद्योगिक गलियारे में आवश्यक आधारभूत सुविधाएं जैसे सड़कें, बिजली, पानी, सीवरेज लाइन, स्ट्रीट लाइट, पार्क, पार्किंग क्षेत्र और सुरक्षा की व्यवस्था पर काम शुरू होगा. इन सुविधाओं के तैयार हो जाने से उद्यमियों को अपना उद्योग स्थापित करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी और औद्योगिक गतिविधियाँ तेजी से बढ़ सकेंगी.

प्लॉट का न्यूनतम आकार

औद्योगिक गलियारे में प्लॉट आवंटन के लिए न्यूनतम आकार 8,000 वर्गमीटर निर्धारित किया गया है. इससे छोटे प्लॉट आवंटित नहीं किए जाएंगे. यह निर्णय विशेष रूप से उन उद्यमों को ध्यान में रखकर लिया गया है जो बड़े पैमाने पर उद्योग स्थापित करना चाहते हैं और लंबी अवधि तक यहां निवेश बनाए रख सकते हैं.

प्लॉट की कीमत और निवेश

यूपीडा ने प्लॉट की कीमत 7,000 रुपये प्रति वर्गमीटर तय की है. इस हिसाब से एक प्लॉट की न्यूनतम लागत लगभग 5.60 करोड़ रुपये होगी. उद्यमी अपनी आवश्यकता के अनुसार इससे अधिक क्षेत्रफल खरीद सकते हैं. यह मॉडल बड़े निवेश को आकर्षित करने और उच्चस्तरीय औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है.

आवेदन फीस और प्रक्रिया

औद्योगिक गलियारे में प्लॉट के लिए आवेदन करने हेतु 50,000 रुपये शुल्क निर्धारित है, जिस पर जीएसटी अलग से देनी होगी. आवेदकों का चयन केवल आर्थिक क्षमता पर नहीं बल्कि कई बिंदुओं को देखकर किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे. यह व्यवस्था सक्षम और गंभीर निवेशकों को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से बनाई गई है.

चयन के मानक और अंक प्रणाली

प्लॉट आवंटन प्रक्रिया में कुल 100 अंकों का मूल्यांकन तय किया गया है, जिसमें एफडीआई, परियोजना लागत, रोजगार क्षमता, निवेश योजना और अन्य महत्वपूर्ण मानकों को शामिल किया गया है. जिन उद्यमियों के अंक अधिक होंगे, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर प्लॉट आवंटित किया जाएगा. यह प्रणाली उच्च गुणवत्ता वाले निवेश को प्रोत्साहित करेगी.