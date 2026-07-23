कासगंज-फर्रुखाबाद पैसेंजर ट्रेन में खूनी बवाल! किन्नर और उसके साथियों पर यात्री पर चाकू से हमले का आरोप

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फर्रुखाबाद/अरुण सिंह: कासगंज से फर्रुखाबाद आ रही पैसेंजर ट्रेन (ट्रेन संख्या 55344) उस समय रणभूमि में तब्दील हो गई, जब ट्रेन में यात्रा कर रहे एक किन्नर और उसके साथियों पर एक यात्री पर चाकू से जानलेवा हमला करने का आरोप लगा. इस खूनी संघर्ष में तीन यात्री घायल हुए हैं। घटना के बाद रेलवे स्टेशन पर हड़कंप मच गया और ग्रामीणों के विरोध के कारण करीब एक घंटे तक ट्रेन खड़ी रही [cite: करीब 1 घंटे तक चले इस ड्रामा के बाद पुलिस ने किन्नर पर कब्जा कर लिया और उसको फर्रुखाबाद जंक्शन लाने के लिए ट्रेन रवाना हो गई, ग्रामीणों ने किन्नर को पड़कर उसके खिलाफ कार्रवाई करने का मांग पर गाड़ी को छोड़ा]।
कहासुनी से शुरू हुआ विवाद और चाकूबाजी
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, चलती ट्रेन में किसी बात को लेकर एक युवक का किन्नर और उसके साथ मौजूद करीब पांच युवकों से विवाद हो गया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कासगंज से फर्रुखाबाद आने वाली पैसेंजर ट्रेन में किसी बात को लेकर एक युवक का किन्नर और उसके साथ मौजूद करीब पांच युवकों से विवाद हो गया. देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई.आरोप है कि इसी दौरान किन्नर ने अपने पास रखे चाकू से युवक पर हमला कर दिया, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा.
हरसिंहपुर गोवा स्टेशन पर ग्रामीणों का हंगामा
जैसे ही ट्रेन हरसिंहपुर गोवा रेलवे स्टेशन पहुंची, घटना की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण स्टेशन पर जमा हो गए. ग्रामीणों ने ट्रेन को रोक लिया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे.खुद को घिरता देख किन्नर और उसके सहयोगियों ने ट्रेन की बोगी को अंदर से लॉक कर लिया. करीब एक घंटे तक स्टेशन पर तनाव और अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.
पुलिस कार्रवाई और घायलों का उपचार
सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और डिब्बे में मौजूद आरोपियों को बाहर निकालने की कोशिश शुरू कर दी. पुलिस ने किन्नर और उसके साथियों को हिरासत में लेकर ट्रेन को फर्रुखाबाद जंक्शन के लिए रवाना कराया.करीब 1 घंटे तक चले इस ड्रामा के बाद पुलिस ने किन्नर पर कब्जा कर लिया और उसको फर्रुखाबाद जंक्शन लाने के लिए ट्रेन रवाना हो गई, फिलहाल पुलिस आरोपियों को हिरासत में लेने और घटना के कारणों की जांच में जुटी है. घटना में घायल हुए तीन यात्रियों को तुरंत प्राथमिक उपचार के लिए डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.
रेलवे सुरक्षा व्यवस्था पर खड़े हुए सवाल
इस खूनी वारदात के बाद रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.चलती पैसेंजर ट्रेन में धारदार हथियार (चाकू) लेकर आरोपी कैसे दाखिल हुए?यात्रियों की सुरक्षा में तैनात रहने वाली जीआरपी (GRP) और आरपीएफ (RPF) उस वक्त कहाँ थी?फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और आरोपियों से पूछताछ जारी है.
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