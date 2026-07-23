कासगंज-फर्रुखाबाद पैसेंजर ट्रेन में खूनी बवाल! किन्नर और उसके साथियों पर यात्री पर चाकू से हमले का आरोप

फर्रुखाबाद/अरुण सिंह: कासगंज से फर्रुखाबाद आ रही पैसेंजर ट्रेन (ट्रेन संख्या 55344) उस समय रणभूमि में तब्दील हो गई, जब ट्रेन में यात्रा कर रहे एक किन्नर और उसके साथियों पर एक यात्री पर चाकू से जानलेवा हमला करने का आरोप लगा. इस खूनी संघर्ष में तीन यात्री घायल हुए हैं। घटना के बाद रेलवे स्टेशन पर हड़कंप मच गया और ग्रामीणों के विरोध के कारण करीब एक घंटे तक ट्रेन खड़ी रही [cite: करीब 1 घंटे तक चले इस ड्रामा के बाद पुलिस ने किन्नर पर कब्जा कर लिया और उसको फर्रुखाबाद जंक्शन लाने के लिए ट्रेन रवाना हो गई, ग्रामीणों ने किन्नर को पड़कर उसके खिलाफ कार्रवाई करने का मांग पर गाड़ी को छोड़ा]।