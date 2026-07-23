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कासगंज-फर्रुखाबाद पैसेंजर ट्रेन में खूनी बवाल! किन्नर और उसके साथियों पर यात्री पर चाकू से हमले का आरोप

कासगंज से फर्रुखाबाद आ रही पैसेंजर ट्रेन उस समय रणभूमि बन गई, जब हरसिंहपुर गोवा रेलवे स्टेशन पर एक किन्नर और उसके साथ मौजूद युवकों पर एक यात्री पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगा। चाकू से हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Jul 23, 2026, 06:53 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 06:53 AM IST
कासगंज-फर्रुखाबाद पैसेंजर ट्रेन में खूनी बवाल! किन्नर और उसके साथियों पर यात्री पर चाकू से हमले का आरोप
Image Credit: Farrukhabad news

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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