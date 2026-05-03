कानपुर बनेगा देश का डिफेंस पावरहाउस, 200 एकड़ में नया कॉरिडोर, हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार

Kanpur News: कानपुर में रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक और डिफेंस कॉरिडोर बनाने की तैयारी शुरू हो गई है. यह परियोजना शहर को निजी और सरकारी साझेदारी के जरिए रक्षा-प्रतिरक्षा निर्माण का बड़ा केंद्र बनाने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है. इससे स्थानीय उद्योगों को नई पहचान मिलने की उम्मीद है.

200 एकड़ में नया कॉरिडोर

प्रस्तावित नया डिफेंस कॉरिडोर हाथीपुर क्षेत्र में करीब 200 एकड़ जमीन पर विकसित किया जाएगा. इसके लिए जमीन खरीदने की प्रक्रिया शुरू करने की योजना है और भूमि दर तय करने का प्रस्ताव यूपीडा को भेजा गया है. यह प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है ताकि निवेश आकर्षित हो सके.

इस कॉरिडोर में अत्याधुनिक हथियारों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें लगभग 4000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें भी शामिल होंगी. इसके अलावा सेना के लिए आधुनिक हथियार, उपकरण और रक्षा सामग्री तैयार की जाएगी, जिससे भारत की सैन्य ताकत को मजबूती मिलेगी.

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सतीश महाना ने इस परियोजना की जानकारी देते हुए बताया कि कानपुर पहले से ही आयुध निर्माण में अग्रणी शहर रहा है. यहां तोप, टैंक बैरल, मशीनगन, पैराशूट, बुलेटप्रूफ जैकेट और सैन्य उपयोग के अन्य सामान बनाए जाते हैं, जिससे इसकी रणनीतिक अहमियत और बढ़ जाती है.

इससे पहले साढ़ क्षेत्र में Adani Group द्वारा 200 हेक्टेयर में डिफेंस कॉरिडोर विकसित किया जा चुका है, जिसका उद्घाटन 26 फरवरी 2024 को हुआ था. यह एशिया की सबसे बड़ी गोला-बारूद निर्माण इकाइयों में से एक है और इसमें लगभग 1500 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है.

नए कॉरिडोर के बनने से रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे और हजारों लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से फायदा मिलेगा. साथ ही, कानपुर देश के प्रमुख रक्षा उत्पादन हब के रूप में उभरेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती और औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलेगी.

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