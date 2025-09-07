कानपुर स्टेशन पर PET परीक्षार्थियों का हुजूम, स्लीपर-एसी कोच में खचाखच भरे छात्र, रेलवे अफसरों के छूटे पसीने

UPSSSC PET Exam 2025:उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC PET 2025) की परीक्षा का आज दूसरा दिन है. दो शिफ्ट में एग्जाम होंगे. पहले दिन कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर परीक्षार्थियों का कब्जा रहा. पढ़िए पूरी डिटेल...
UPSSSC PET Exam 2025: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC PET 2025) की परीक्षा का आज आखिरी दिन है. शनिवार रात कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर PET परीक्षार्थियों की भारी भीड़ दिखी. पहले दिन परीक्षा देकर लौटने वाले और दूसरे दिन की परीक्षा के लिए आए परीक्षार्थी एक साथ स्टेशन पर पहुंचे.
रेलवे अफसरों के छूटे पसीने
यूपीएसएसएससी की प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (PET) को लेकर सेंट्रल स्टेशन के साथ ट्रेनों में परीक्षार्थियों का कब्जा रहा. परीक्षार्थियों को ट्रेन के जिस कोच में जगह मिली उसी में चढ़ गए. इससे आरक्षित टिकट लेकर यात्रा करने वाले कई यात्री प्लेटफॉर्म पर ही रह गए. परीक्षार्थियों को संभालने में जीआरपी, आरपीएफ और रेलवे अधिकारियों के पसीने छूट गए.
खचाखच भरे ट्रेन के कोच
जानकारी के मुताबिक, पीईटी परीक्षा के लिए 50 हजार परीक्षार्थी और उनके परिजन कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर पहुंचे. दोपहर में 12 बजे परीक्षा छूटने के बाद ज्यादातर छात्र सेंट्रल स्टेशन की ओर दौड़ पड़े. सबसे ज्यादा परीक्षार्थी प्रयागराज, उन्नाव, झांसी, इटावा, जालौन, गाजियाबाद, आगरा, ग्वालियर, लखनऊ के थे. हालात ये थे कि स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-4, 5, 6, 7 और 9 पूरी तरह से भर गए.
साबरमती, आगरा इंटरसिटी, कालिंदी, पुष्पक, गोमती एक्सप्रेस समेत करीब 12 ट्रेनों के एसी कोच तक में परीक्षार्थियों का कब्जा दिखा. हालात ऐसे थे कि तत्काल कोटे से कन्फर्म आरक्षित टिकट लेने वाले काफी यात्रियों को ट्रेनों में चढ़ने तक की जगह नहीं मिली.
