Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3067481
Zee UP-Uttarakhandकानपुर

एटा में राजस्व टीम पर हमला, पैमाइश के दौरान बवाल, सरकारी गाड़ी तोड़ी; दो दर्जन नामजद पर FIR

Etah News: एटा जनपद में कानून व्यवस्था को खुलेआम चुनौती देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां पर पैमाइश करने गई राजस्व टीम पर ग्रामीणों ने जानलेवा हमला कर दिया. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Jan 08, 2026, 12:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फाइल फोटो
फाइल फोटो

Etah News: उत्तर प्रदेश के एटा जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. जहां पर  ग्रामीणों ने पैमाइश करने गई राजस्व टीम पर हमला कर दिया. बता दें कि हमले में तहसीलदार संदीप सिंह समेत टीम के सदस्यों के साथ मारपीट की गई और सरकारी वाहन के शीशे तोड़ दिए गए. हालात इतने बिगड़े कि राजस्व टीम को जान बचाकर मौके से भागना पड़ा. 

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना थाना सकरौली क्षेत्र के गांव महापुर गांव की बताई जा रही है. बता दें कि एसडीएम जलेसर भावना विमल को अवैध कब्जे की शिकायत मिली थी, जिसके निस्तारण के लिए तहसीलदार संदीप सिंह राजस्व टीम के साथ पैमाइश करने पहुंची थी.  इसी दौरान एक पक्ष भड़क गया और टीम के साथ अभद्रता करने लगा. इतना ही नहीं  देखते ही देखते महिलाओं सहित अन्य ग्रामीणों ने हंगामा शुरू कर दिया. जिसके कारण  राजस्व टीम को जान बचाकर मौके से भागना पड़ गया. 

आरोप है कि हमलावरों ने सड़क पर चारपाई और लकड़ी के गट्ठर रखकर रास्ता रोकने की कोशिश की, लाठी-डंडों व धारदार हथियारों से हमला किया और सरकारी दस्तावेज फाड़ दिए. सुरक्षा कर्मियों के साथ भी मारपीट की गई. तहसीलदार की सरकारी गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

अलीगंज तहसीलदार की लिखित तहरीर के आधार पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख और उसके परिजनों समेत करीब दो दर्जन नामजद व कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है.

यह घटना न सिर्फ प्रशासनिक अमले पर हमला है, बल्कि सरकारी कार्य और कानून के राज पर सीधा वार मानी जा रही है. मामले में नामजद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है.

खबर अपडेट की जा रही है....

TAGS

Etah news

Trending news

Etah news
एटा में राजस्व टीम पर हमला, पैमाइश के दौरान बवाल, सरकारी गाड़ी तोड़ी
up encounter news
हापुड़ से औरैया तक ऑपरेशन लंगड़ा...प्रहार तगड़ा! शातिर गैंगस्टर को लगी गोली
Lucknow news
‘वोट बचाओ, नागरिकता बचाओ...' अखिलेश यादव का भाजपा पर बड़ा हमला
silver seizure scandal
महाराजगंज में कस्टम विभाग को बड़ी कामयाबी, 10 किलो चांदी के साथ दो नेपाली गिरफ्तार
Mathura Mock Drill
लाइट काटी, रातभर दौड़ते दिखे सुरक्षा जवान, बांके बिहारी मंदिर में NSG की मॉक ड्रिल
UP Road Accident
बिजनौर से हाथरस तक कोहरे का कहर, धुंध ने निगल ली कई जिंदगियां, परिवार में कोहराम
prayagraj news
माघ मेला बना धर्म-अध्यात्म के साथ आर्थिक समृद्धि का संगम, पर्यटन को मिल रही रफ़्तार
Ankita Bhandari
अंकिता केस में कब मिलेगा इंसाफ? सीएम पुष्कर धामी से मिल माता-पिता ने की ये गुजारिश
Sambhal news
'रिश्तेदार' बनकर लाखों की ठगी, संभल पुलिस ने दबोचा गैंग, 11 राज्यों में फैला नेटवर्क
Amroha Sun Plaza Market Fire News
अमरोहा में आग का तांडव, सन प्लाजा मार्केट में गोदाम जलकर खाक, लपटों ने सबको डराया