एटा में राजस्व टीम पर हमला, पैमाइश के दौरान बवाल, सरकारी गाड़ी तोड़ी; दो दर्जन नामजद पर FIR

Etah News: उत्तर प्रदेश के एटा जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. जहां पर ग्रामीणों ने पैमाइश करने गई राजस्व टीम पर हमला कर दिया. बता दें कि हमले में तहसीलदार संदीप सिंह समेत टीम के सदस्यों के साथ मारपीट की गई और सरकारी वाहन के शीशे तोड़ दिए गए. हालात इतने बिगड़े कि राजस्व टीम को जान बचाकर मौके से भागना पड़ा.

कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये घटना थाना सकरौली क्षेत्र के गांव महापुर गांव की बताई जा रही है. बता दें कि एसडीएम जलेसर भावना विमल को अवैध कब्जे की शिकायत मिली थी, जिसके निस्तारण के लिए तहसीलदार संदीप सिंह राजस्व टीम के साथ पैमाइश करने पहुंची थी. इसी दौरान एक पक्ष भड़क गया और टीम के साथ अभद्रता करने लगा. इतना ही नहीं देखते ही देखते महिलाओं सहित अन्य ग्रामीणों ने हंगामा शुरू कर दिया. जिसके कारण राजस्व टीम को जान बचाकर मौके से भागना पड़ गया.

आरोप है कि हमलावरों ने सड़क पर चारपाई और लकड़ी के गट्ठर रखकर रास्ता रोकने की कोशिश की, लाठी-डंडों व धारदार हथियारों से हमला किया और सरकारी दस्तावेज फाड़ दिए. सुरक्षा कर्मियों के साथ भी मारपीट की गई. तहसीलदार की सरकारी गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया.

अलीगंज तहसीलदार की लिखित तहरीर के आधार पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख और उसके परिजनों समेत करीब दो दर्जन नामजद व कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है.

यह घटना न सिर्फ प्रशासनिक अमले पर हमला है, बल्कि सरकारी कार्य और कानून के राज पर सीधा वार मानी जा रही है. मामले में नामजद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है.

