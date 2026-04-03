ना सरकार जागी, ना प्रशासन... ग्रामीणों ने चंदा जोड़कर खुद बना लिया अपना पुल, विकसित भारत’ की हकीकत सामने

कानपुर देहात/आलोक त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के अकबरपुर तहसील अंतर्गत भंवरपुर गांव से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जो ‘विकसित भारत’ के दावों की जमीनी हकीकत को उजागर करती है. रिन्द नदी के किनारे बसे इस करीब 1800 की आबादी वाले गांव के ग्रामीण आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं. सबसे बड़ी समस्या नदी पर पुल न होने की है, जिसके चलते ग्रामीणों को अपनी जान जोखिम में डालकर रोजाना आवागमन करना पड़ता है.

10 से 12 12 किलोमीटर का लंबा चक्कर काटना पड़ता

ग्रामीणों के अनुसार, गांव की अधिकांश कृषि भूमि नदी के उस पार स्थित है. लेकिन नदी पर पुल न होने के कारण उन्हें 10 से 12 किलोमीटर का लंबा चक्कर काटना पड़ता है. ऐसे में खेती-किसानी का काम समय से करना मुश्किल हो जाता है. गांव के लोगों ने बताया कि वर्षों से वे विधायक, सांसद और प्रशासनिक अधिकारियों से पुल बनवाने की मांग करते आ रहे हैं. हर चुनाव में नेताओं द्वारा आश्वासन तो दिया जाता है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही ये वादे हवा हो जाते हैं. हालात से परेशान होकर आखिरकार ग्रामीणों ने खुद ही समाधान निकालने का फैसला किया.

बारिश में मौसम में बढ़ जाती परेशानी

पूर्व प्रधान राम कुमार और समाजसेवी प्रदीप कुमार के नेतृत्व में ग्रामीणों ने आपस में चंदा इकट्ठा किया. किसी ने ₹50 तो किसी ने ₹100 का सहयोग दिया और बांस-बल्ली के सहारे नदी पर एक अस्थायी पुल तैयार कर लिया. यही पुल अब गांव के लोगों के लिए जीवनरेखा बन गया है. हालांकि यह पुल पूरी तरह सुरक्षित नहीं है. गांव के राम खेलावन, सुरेश, चंदन, शंकर लाल सहित कई ग्रामीणों ने बताया कि रोजाना इस पुल से गुजरते समय दुर्घटना का डर बना रहता है. खासकर बारिश के मौसम में हालात और भी भयावह हो जाते हैं.

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ग्रामीणों ने क्या बताया?

ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते पक्का पुल नहीं बनाया गया, तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है. अब सवाल यह उठता है कि आखिर कब तक ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर ‘विकास’ की इस सच्चाई को झेलते रहेंगे?

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