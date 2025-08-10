Unnao New: ट्रंप के टैरिफ से उन्नाव की लेदर इंडस्ट्री पर क्या असर? 1800 करोड़ का सालाना एक्सपोर्ट, 5 लाख लोग रोजगार से जुड़े

उन्नाव/ज्ञानेंद्र प्रताप: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 फ़ीसदी टैक्स थोपने का ऐलान किया है, अमेरिका को भारत से कई प्रकार की वस्तुएं एक्सपोर्ट की जाती हैं. जिसमें लेदर बड़ी मात्रा में आपूर्ति किया जाता है. ऐसे में जी मीडिया की टीम उन्नाव पहुंची. जहां लगभग 350 लेदर से जुड़ी इंडस्ट्री हैं. यहां से हर साल लगभग 3000 करोड़ रुपये का लेदर अमेरिका, यूके, रसिया, अफ्रीकी देश को एक्सपोर्ट किया जाता है.

अमेरिका में कितना एक्सपोर्ट?

चर्म उद्योग परिषद से जुड़े पदाधिकारियों ने बताया कि अकेले अमेरिका में 1800 करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट उन्नाव से होता है. पांच लाख लोग इस इंडस्ट्री से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से रोजगार पाते हैं, इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने बताया कि उनका व्यापार प्रभावित होगा, रोजगार भी प्रभावित होगा, लेकिन अमेरिका में भी महंगाई आएगी, क्योंकि बड़ी मात्रा में लेदर के लिए वह इंडिया पर डिपेंडेंट है.

अमेरिका पर भी पड़ेगा प्रभाव

क्रिसमस आने वाला है, क्रिसमस पर अमेरिका में लेदर से जुड़ी वस्तुओं की भारी डिमांड रहती है, इतनी जल्दी अमेरिका दूसरे देशों से यह वस्तुएं नहीं मांगा पाएगा, वहां की पब्लिक भी बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होगी. चर्म निर्यात परिषद के क्षेत्रीय अध्यक्ष (मध्य ) असद के इराकी ने बताया कि उन्नाव और कानपुर से मिलकर 7000 करोड़ रुपए का लेदर का व्यापार होता है, जिसमें लगभग 3000 करोड़ रुपये का उन्नाव से लेदर एक्सपोर्ट किया जाता है,

5 लाख लोगों को मिल रहा रोजगार

अकेले उन्नाव में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 5 लाख लोगों को इससे रोजगार मिल रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने से हमारा धंधा बुरी तरीके से प्रभावित होगा, काफी मात्रा में माल तैयार है और बहुत से लोगों का माल अभी अमेरिका में पड़ा हुआ है. वहां पर बायर्स ने हाथ खड़े कर दिए हैं, यही बात चर्म उद्योग परिषद और लेदर इंडस्ट्रीसे जुड़े प्रमोद शर्मा, मोहम्मद अजवद ने भी कहीं.

व्यापार के लिए और क्या विकल्प?

जब उनसे पूछा गया कि क्या ट्रंप भारत को ब्लैकमेल कर रहे हैं तो सभी ने कहा कि वह भारत और भारत सरकार के साथ खड़े हैं, भारत सरकार को झुकना नहीं चाहिए, हम अपना थोड़ा नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन देश के साथ खड़े हैं, जब उनसे पूछा गया कि विकल्प क्या हो सकता है, तो सभी ने बताया कि रसिया और यूके अमेरिका के बड़े विकल्प हो सकते हैं .अमेरिका अगर हमारा माल नहीं लगा तो हम इन देशों और अफ्रीकी देशों ब्राजील में भी सप्लाई करेंगे.

सरकार से पॉलिसी बनाने की अपील

कहा कि सरकार को इन देशों के लिए पॉलिसी बनानी चाहिए. जब उनसे पूछा गया कि आप लंबे समय से अमेरिका में धंधा कर रहे हैं. क्या वहां की पब्लिक भी इससे प्रभावित होगी तो लेदर इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना था. डोनाल्ड ट्रंप के इस रुख से अमेरिका की पब्लिक बुरी तरीके से प्रभावित होगी. क्योंकि क्रिसमस आने वाला है, क्रिसमस के समय लेदर से तैयार माल की अमेरिका में बहुत डिमांड रहती है. जिसका भारत बहुत बड़ा सप्लायर है, इतनी जल्दी अमेरिकी लोगों को कोई विकल्प नहीं मिलेगा. उन्हें समान या तो मिल ही नहीं पाएगा या फिर बहुत महंगा मिलेगा, अमेरिका के लोग भी इससे परेशान होंगे.