होली पर यूपी में क्या रहेगा मेट्रो का समय? लखनऊ, कानपुर समेत NCR के लोगों के लिए जरूरी जानकारी

Metro Train Timings on Holi 2026: यात्रियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और त्योहार के दौरान रहने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए यूपी में इस बार भी लखनऊ, कानपुर और नोएडा में मेट्रो के सेवा समय में बदलाव किया गया है.
Lucknow: रंगों के त्योहार होली को देखते हुए उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में मेट्रो सेवाओं के समय में बदलाव किया गया है. यात्रियों की सुरक्षा, स्वच्छता और त्योहार के दौरान होने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए मेट्रो प्रशासन ने चार मार्च को सुबह से दोपहर तक ट्रेनों का संचालन स्थगित रखने का निर्णय लिया है. दोपहर बाद से ही मेट्रो सेवाएं फिर सामान्य रूप से शुरू होंगी.
लखनऊ में मेट्रो ट्रेन का समय
लखनऊ में मेट्रो सेवाएं चार मार्च को दोपहर 2:30 बजे से रात 10:30 बजे तक चलेंगी. यह जानकारी उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने दी. उनके अनुसार ट्रेनें सीसीएस एयरपोर्ट और मुंशीपुलिया दोनों टर्मिनल स्टेशनों से एक साथ शुरू होंगी. प्रशासन का कहना है कि सुबह रंग खेलने के दौरान यात्रियों की संख्या कम रहती है और कोचों को रंगों से नुकसान से बचाने के लिए यह निर्णय लिया गया है.
कानपुर में मेट्रो का समय
इसी तरह कानपुर मेट्रो में भी चार मार्च को सेवाएं दोपहर 2:30 बजे से शुरू होकर रात 10 बजे तक चलेंगी. मेट्रो अधिकारियों के अनुसार आईआईटी से कानपुर सेंट्रल तक ट्रेनें निर्धारित अंतराल पर उपलब्ध रहेंगी. पांच मार्च से यहां सेवाएं फिर सुबह छह बजे से पहले की तरह नियमित शेड्यूल से चलेंगी.
एनसीआर में क्या रहेगा मेट्रो ट्रेन का समय
एनसीआर क्षेत्र में भी हर वर्ष होली के दिन समय में बदलाव किया जाता है. नोएडा और गाजियाबाद में मेट्रो सेवाएं आमतौर पर होली के दिन दोपहर बाद शुरू होती हैं. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा की योजना बनाते समय इस बदलाव को ध्यान में रखें और सुबह के समय वैकल्पिक परिवहन का उपयोग करें.
मेट्रो अधिकारियों का कहना है कि यह व्यवस्था हर साल होली के मौके पर लागू की जाती है, क्योंकि सुबह लोग परिवार और दोस्तों के साथ रंग खेलने में व्यस्त रहते हैं. दोपहर बाद जब त्योहार का मुख्य रंगोत्सव समाप्त होने लगता है, तब शहर में आवाजाही बढ़ती है और उसी समय मेट्रो सेवाएं शुरू की जाती हैं.
प्रशासन की अपील
प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि मेट्रो परिसरों में साफ-सफाई का ध्यान रखें, रंग या गीले कपड़ों के साथ यात्रा न करें और सुरक्षा निर्देशों का पालन करें. त्योहार के मद्देनजर अतिरिक्त स्टाफ भी तैनात किया जाएगा ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो.
