'मैं ठाकुर हूं ऐसी की तैसी कर दूंगी'....कहने वाली महिला बैंक कर्मचारी आस्था सिंह कौन हैं?

Kanpur Aastha Singh HDFC: कानपुर की पनकी स्थित HDFC महिला कर्मचारी का एक वीडियो तेज से वायरल हो रहा है. इसमें महिला कहती दिख रही है कि 'मैं ठाकुर हूं ऐसी की तैसी कर दूंगी बदमाशी मत करना'.
Who is Aastha Singh HDFC: कानपुर के पनकी स्थित एचडीएफसी बैंक में महिला कर्मचारी के गुस्से का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में महिला बैंककर्मी “मैं ठाकुर हूं बदमाशी मत करना” कहते हुए दिख रही है. महिला एक व्यक्ति पर लैपटॉप फेंकने की भी कोशिश की. वायरल वीडियो के बाद हड़कंप मचा है. अब महिला ने पूरे मामले में सफाई दी है.
आस्था सिंह ने दी सफाई
महिला बैंक कर्मचारी का नाम आस्था सिंह बताया जा रहा है. आस्था सिंह पनकी स्थित एचडीएफसी बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं. वायरल वीडियो के बाद आस्था सिंह ने सफाई दी है. आस्था सिंह का कहना है कि वह वीडियो पूरा नहीं दिखाया गया. न ही वह वीडियो सच के पूरे पहलू को दिखाता है. आस्था सिंह का कहना है कि वीडियो खास एंगल से जानबूझकर रिकॉर्ड कर अधूरा वायरल किया गया है.
'जाति का मुद्दा बनाया जा रहा है'
आस्था सिंह ने बताया कि वीडियो 6 जनवरी का है. आस्था सिंह ने कहा कि ये मामला किसी कस्टमर का नहीं है, बल्कि मेरे साथ काम करने वाली महिला कर्मचारी और उसके पति का है. जिन्होंने मेरे साथ अभद्रता की थी. उन्होंने कहा कि अगर कोई मुझसे मेरी जाति पूछेगा, मुझे अभद्रता भाषा का इस्तेमाल करेगा तो मुझे अपनी जाति का प्रमाण देना उचित लगा. उन्होंने कहा कि जबरन इसे जाति और धर्म का मुद्दा बनाया जा रहा है. जिनसे मेरा विवाद हुआ वह ब्राम्हण हैं, मैं खुद ब्राम्हण का सम्मान करती हूं. इसे जाति का मुद्दा बनाया जा रहा है. आस्था सिंह ने कहा कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर मेरी छवि खराब की जा रही है. मैं लीगल एक्शन लूंगी.
6 जनवरी का बताया जा रहा मामला
आस्था सिंह ने बताया कि 6 दिन को मेरे साथ बैंक में काम करने वाली महिला कर्मचारी ऋतु त्रिपाठी अपना इस्तीफा देने आई थी. आस्था ने बताया कि ऋतु के साथ उनके पति ऋषि त्रिपाठी भी बैंक आए थे. दोनों में सामान्य बातचीत हो रही थी. इसी बीच तनावपूर्ण माहौल बन गया. आस्था का आरोप है कि ऋतु त्रिपाठी बैंक में आते ही मुझसे ऊंची आवाज में कहने लगी कि तुमझे बदतमीजी किसने की?.
'तुम्हारी गर्मी उतार दूंगा'
आरोप है कि ऋतु के पति ऋषि ने अपनी पत्नी से मेरी जाति पूछी. इसके बाद मेरी जाति को लेकर सवाल करने लगे. आरोप है कि ऋषि त्रिपाठी ने मेरा नाम और जाति पूछते हुए कहा कि अभी तुम्हारी गर्मी उतार दूंगा. लगातार उनकी ओर से किए जा रहे अभद्र भाषा से मैं परेशान होगी. आस्था सिंह का कहना है कि मैंने बचाव में कहा कि मैं ठाकुर हूं. पूरे मामले में 45 सेकंड का वीडियो वायरल हो गया. बताया गया कि बैंक में उसी दिन सुबह बॉथरूम में कपड़ा फंसने को लेकर भी दोनों में विवाद हुआ था.
सीसीटीवी कैमरे की जांच होनी चाहिए
आस्था सिंह ने बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच करने की मांग की है. साथ ही पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है. वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर खूब मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है. पूरे मामले की शिकायत बैंक के सीनियर अधिकारियों से की गई है. वहीं, बैंक की ओर से अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया है.
