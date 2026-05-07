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कौन हैं बंगाल के DGP सिद्धनाथ गुप्ता? फतेहपुर में जन्मे, IIT कानपुर से पढ़े लिखे, सुवेंदु के PA की हत्या के बाद क्यों चर्चा में

Who is Bengal DGP Siddha Nath Gupta: बंगाल में सुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के बाद प्रदेश के डीजीपी सिद्धनाथ क्यों चर्चा में आ गए? आइए जानते हैं बंगाल के डीजीपी का यूपी कनेक्शन? 

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: May 07, 2026, 05:17 PM IST
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DGP Siddha Nath Gupta
DGP Siddha Nath Gupta

Who is Bengal DGP Siddha Nath Gupta: पश्चिम बंगाल में बुधवार देर रात बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई. सुवेंदु अधिकारी के PA की हत्या चुनाव नतीजे आने के बाद की गई है. ऐसे में बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं. बंगाल के डीजीपी सिद्धनाथ गुप्ता चर्चा में आ गए हैं. डीजीपी सिद्धनाथ गुप्ता 1992 बैच के आईपीएस अफसर हैं. बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ही उन्हें डीजीपी बनाया गया था. आइए जानते हैं कौन हैं IPS सिद्धनाथ गुप्ता?

कौन हैं DGP सिद्धनाथ गुप्ता?
बता दें कि बंगाल के डीजीपी सिद्धनाथ गुप्ता उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के बिंदकी नगर के मुहल्ला कटरा के रहने वाले हैं. उनकी शुरुआती पढ़ाई मुहल्ले के एक ही एक स्कूल में हुई है. इसके बाद उन्होंने 10वीं की पढ़ाई दयानंद इंटर कालेज बिंदकी से की. 12वीं की परीक्षा दीनदयाल इंटर कालेज कानपुर से की. इसके 1988 में आइआइटी कानपुर से बीटेक किया. 1990 में एमटेक करने के बाद यूपीएससी की तैयारी करने लगे. 

1992 बैच के आईपीएस बने 
सिद्धनाथ ने 1991 में पहली बार यूपीएससी क्रैक किया. इसमें उनका चयन आईआरएस में हुआ. इसके बाद 1992 में उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा फिर से दी. इस पर वह आईपीएस बने. उन्हें बंगाल कैडर मिला. बंगाल में वह एक तेज तर्रार अधिकारी रूप में जाने जाते हैं. बंगाल चुनाव से पहले ही चुनाव आयोग ने उन्हें डीजीपी बनाया था. उन्होंने आईपीएस पीयूष पांडेय की जगह ली थी. बता दें कि सिद्धनाथ के दो बेटे हैं. उनका एक बेटा सार्थक गुप्ता अमेरिका में हैं. दूसरा बेटा शाश्वत गुप्ता एनआईटी से पढ़ाई के बाद यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं. 

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तेज तर्रार अफसरों में होती है उनकी गिनती 
सिद्धनाथ गुप्ता कई जिलों के एसपी और एसएसपी रह चुके हैं. उन्होंने कानून-व्यवस्था बनाए रखने, अपराध नियंत्रण और पुलिस प्रशासन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई. वह अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADG) और पुलिस महानिरीक्षक (IGP) भी बनाए गए. खुफिया तंत्र को मजबूत करने का भी काम किया. उनकी गिनती पश्चिम बंगाल में तेज तर्रार अफसरों में होती है. 

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