कौन हैं यूपी की छोरी नीतू सिंह? पिता ने चंदा इकट्ठा करके दुबई भेजा, 2500 KM दूर बेटी ने रचा इतिहास
Zee UP-Uttarakhandकानपुर

कौन हैं यूपी की छोरी नीतू सिंह? पिता ने चंदा इकट्ठा करके दुबई भेजा, 2500 KM दूर बेटी ने रचा इतिहास

Fatehpur News: यूपी की छोरी ने विदेश में भारत का नाम रोशन कर दिया है. एशियाई योगासन चैंपियनशिप में देश की बेटी ने गोल्‍ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है. यूपी की इस बेटी का सपना ओलंपिक में देश के लिए गोल्‍ड जीतना है. 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Amitesh Pandey |Last Updated: Aug 22, 2025, 10:31 PM IST
Neetu Singh
Neetu Singh

Fatehpur News: फतेहपुर के छोटे से गांव मिराई की रहने वाली 19 साल की बेटी ने कमाल कर दिया है. फतेहपुर की बेटी ने यूएई (UAE) के फुजैराह अमीरात में एशियाई योगासन चैंपियनशिप में गोल्‍ड मेडल जीतकर दुनियाभर में भारत का नाम रोशन किया है. खास बात यह है कि इस बेटी ने फोन पर वीडियो देखकर बिना किसी ट्रेनिंग के यह उपलब्धि हासिल की है. 

ओलंपिक में गोल्‍ड जीतने का सपना
दरअसल, मिराई गांव की रहने वाली नीतू सिंह के पिता आर्थिक रूप से कमजोर हैं. नीतू सिंह ने बिना किसी ट्रेनिंग के फोन पर वीडियो देख-देखकर यह उपलब्धि हासिल की है. नीतू देश के लिए ओलंपिक में मेडल जीतने का ख्वाब सच करना चाहती हैं.  पांच बहनों में सबसे छोटी नीतू के इस संघर्ष में उसके परिवार वालों ने उसे पैसे की जरा भी कमी नहीं महसूस होने दी. क्राउड फंडिंग के जरिए नीतू सिंह के लिए पिता ने लोगों से सहयोग मांगा और उसे यूएई में प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भेजा. 

इन देशों ने भी लिया था हिस्‍सा 
युएई के फुजैराह अमीरात में आयोजित एशियाई योगासन चैंपियनशिप में भारत की बेटी नीतू ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया. भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए नीतू ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा और संयम का परिचय दिया और लयबद्ध जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीत लिए. उन्होंने चीन, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल और ईरान के एथलीटों को मात दी है. 

जायद स्‍पोर्ट्स कॉम्‍प्‍लेक्‍स में आयोजित हुई थी प्रतियोगिता 
इस चैंपियनशिप का आयोजन 9-10 अगस्त 2025 को जायद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया था. क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन हमद अल शर्की के संरक्षण में आयोजित की गई थी और एशियाई योगासन खेल महासंघ (AYSF) द्वारा संयुक्त अरब अमीरात के खेल मंत्रालय के सहयोग से आयोजित की गई थी. एशिया के प्रमुख प्रतिस्पर्धी योग आयोजनों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त, यह एथलीटों को सटीकता, लचीलेपन और सुंदरता का प्रदर्शन करने के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करता है. नीतू सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किए और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने कौशल और समर्पण का परिचय दिया. 

कौन हैं यूपी की नीतू सिंह? पिता ने चंदा इकट्ठा करके दुबई भेजा, बेटी ने रचा इतिहास
