वर्दी की आड़ में बनाई 100 करोड़ की संपत्ति, कौन हैं PPS अफसर ऋषिकांत शुक्ला? 10 साल में बने काले धन के कुबेर

Kanpur CO Rishikant Shukla: कानपुर में चर्चित अखिलेश दुबे केस में बड़ी कार्रवाई की गई है. अखिलेश दु​बे के करीबी अफसर ऋषिकांत शुक्ला को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने पर सस्पेंड कर दिया गया है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 04, 2025, 07:06 PM IST
CO Rishikant Shukla
Who is PPS Rishikant Shukla: उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में 10 साल की सेवा में एक अफसर कुबेर बन गया. तैनाती के महज एक दशक में ही पीपीएस अफसर ने 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति बना ली. मामला उजागर होने पर प्रदेश की योगी सरकार ने पीपीएस अफसर को निलंबित कर दिया है. आय से अधिक संपत्ति के मामले में निलंबित हुए पीपीएस अफसर का नाम ऋषिकांत शुक्ला है. 

यूपी का कुबेर पीपीएस अफसर 
दरअसल, कानपुर में चर्चित अखिलेश दुबे केस में यह कार्रवाई की गई है. पीपीएस अफसर ऋषिकांत शुक्ला अखिलेश दुबे के बेहद करीबी रहे. अखिलेश दुबे की गिरफ्तारी के बाद विजिलेंस की टीम ने पूरे प्रकरण की जांच शुरू की. इसमें अखिलेश दुबे के करीबी रहे व कानपुर में सीओ पद पर तैनात रहे ऋषिकांत शुक्ला संदेह के घेरे में आ गए. विजिलेंस टीम का दावा है कि सीओ ऋषिकांत शुक्ला ने 100 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित कर ली. 

कौन हैं ऋषिकांत शुक्ला?
जानकारी के मुताबिक, देवरिया के रहने वाले ऋषिकांत शुक्ला 2021 बैच के पीपीएस अफसर हैं. उनका जन्म 7 जुलाई 1968 को हुआ है. उनके पिता का नाम कुशेश्वर शुक्ला है. वर्तमान में ऋषिकांत शुक्ला सीओ भोगांव मैनपुरी में तैनात थे. सीओ ऋषिकांत शुक्ला की कानपुर नगर में काफी लंबे समय तक तैनाती रही. 

कानपुर में 10 साल की ड्यूटी 
बताया गया कि ऋषिकांत शुक्ला कानपुर में करीब 10 साल तक तैनात रहे. पुलिस विभाग में आने के बाद वह 1998 से लेकर 2006 तक और फिर प्रभारी निरीक्षक के रूप में दिसंबर 2006 से लेकर 2009 तक वह कानपुर में ही सेवाएं दीं. इसके बाद साल 2021 में पुलिस उपाधीक्षक पद उनका प्रमोशन हो गया. और उनकी तैनाती उन्नाव कर दी गई. फिलहाल डिप्टी एसपी ऋषिकांत शुक्ला मैनपुरी में तैनात थे, वहीं से इनको शासन ने निलंबित कर दिया. 

कानपुर में 12 जमीनें, 11 दुकानें और पत्नी को बनाया कंपनी का डायरेक्टर 
ऋषिकांत शुक्ला कानपुर में 10 साल की सर्विस के दौरान 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के मालिक बन गये थे. कानपुर में 12 जमीनें, 11 दुकानें हैं. दावा किया जा रहा है इन्होंने अखिलेश दुबे गैंग से दोस्ती कर अवैध रूप से यह धन अर्जित किया है. आरोप है कि वर्दी की आड़ में आय से अधिक संपत्ति अर्जित की. दावा किया जा रहा है कि अखिलेश दुबे के साथ मिलकर एक कंपनी बनाई, जिसकी डायरेक्टर ऋषिकांत की पत्नी प्रभा शुक्ला थीं. इस कंपनी से 100 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर किया गया. ये एक कंस्ट्रक्शन कंपनी थी और दो नंबर का पैसा एक नंबर करने के लिए बनाई गई थी. 

CO Rishikant Shukla
