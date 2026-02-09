करोड़ों की गाड़ियां, हीरे जड़ी घड़ियां... जानें कानपुर में लैंबोर्गिनी से कोहराम मचाने वाला शिवम मिश्रा कौन

Kanpur: कानपुर की वीआईपी रोड पर रविवार दोपहर जो हुआ, उसने रफ्तार, रसूख और कानून- तीनों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया. शहर के मशहूर तंबाकू कारोबारी केके मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा की लग्जरी लैंबोर्गिनी अचानक बेकाबू हुई और सड़क पर चल रहे लोगों को रौंदती चली गई. इस हाई-प्रोफाइल हादसे में एक बुलेट सवार समेत कम से कम छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर लगते ही लोग 8–10 फीट हवा में उछलकर जा गिरे.

क्या है पूरी घटना

घटना रविवार करीब 3:15 बजे ग्वालटोली थाना क्षेत्र के रेव-3 (VIP रोड) के पास की बताई जा रही है. काले रंग की दिल्ली नंबर की लैंबोर्गिनी फुटपाथ और सड़क किनारे खड़े लोगों से टकराती चली गई. पीड़ित सोनू त्रिपाठी, विशाल और तौफीक ने बताया कि वे सड़क किनारे खड़े थे, तभी “काल बनकर आई” कार ने उन्हें चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक बुलेट सवार कार के नीचे आ गया और पहिया उसके ऊपर चढ़ गया.

हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आरोप है कि शिवम मिश्रा के साथ चल रहे बाउंसरों ने उसे भीड़ से निकालकर दूसरी गाड़ी में बैठाया और यह कहते हुए मौके से फरार हो गए कि उसकी तबीयत खराब है. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त लैंबोर्गिनी को कब्जे में लेकर थाने पहुंचाया, लेकिन आरोपी चालक के फरार होने की खबरों ने मामले को और गरमा दिया. बढ़ते दबाव के बीच ग्वालटोली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि हादसे के वक्त ड्राइवर को कोई मेडिकल इमरजेंसी तो नहीं हुई.

Add Zee News as a Preferred Source

कौन है शिवम मिश्रा

शिवम मिश्रा कोई सामान्य नाम नहीं है. वह तंबाकू उद्योग के बड़े कारोबारी केके मिश्रा का बेटा है, जिसकी लग्जरी लाइफस्टाइल पहले भी सुर्खियों में रही है. शिवम मिश्रा महंगी घडड़ियों और कारों का शौकीन है.

दिल्ली स्थित ठिकानों पर रेड

दिल्ली के वसंत विहार स्थित ठिकानों से कई महंगी कारें जब्त हो चुकी हैं. शिवम मिश्रा के पास रोल्स-रॉयस फैंटम, मैकलॉरेन, पोर्शे और लैंबोर्गिनी रेवुएल्टो सहित करीब 50 करोड़ रुपये की गाड़ियां है. इन गाड़ियों की खास बात यह है कि सभी पर ‘4018’ नंबर प्लेट लगी थी. तलाशी के दौरान आयकर विभाग ने पहले 4.5 करोड़ रुपये और बाद में 7 करोड़ रुपये नकद, भारी मात्रा में जेवरात और करीब 2.5 करोड़ रुपये की हीरों जड़ी घड़ी भी बरामद की थी.

ये भी पढ़ें: कानपुर में नामी तंबाकू कारोबारी के बेटे ने 6 लोगों को रौंदा, Lamborghini कार से फुटपाथ पर मचाया 'तांडव', रईसजादे पर पुलिस भी मेहरबान