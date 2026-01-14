कौन हैं सोनम चिश्ती? बधाई लेने गई पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री का बाल काटने का वीडियो वायरल

Fatehpur News: पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सोनम चिश्ती को बंधक बनाकर बाल काटने का वीडियो वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि गाजीपुर कस्बे में सहयोगी किन्नरों के साथ बधाई लेने गई थी. आरोप है कि इस दौरान तमंचे के बल पर उन्हें पहले बंधक बनाया गया. इसके बाद जबरन बाल काट दिए. आरोप है कि उनके साथ मारपीट भी की गई. बाल काटने का वीडियो वायरल हो रहा है.

बाल काटने का आरोप

पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सोनम चिश्ती को बंधक बनाकर बाल काटने का यह वीडियो 27-28 नवंबर का बताया जा रहा. बताया गया कि गाजीपुर कस्बे में सहयोगी किन्नरों के साथ बधाई लेने पहुंची थीं. तभी बधाई लेने को लेकर किन्नरों के एक गुट ने मारपीट कर ली. सोनम चिस्ती के सहयोगियों का आरोप है कि गाड़ी में तमंचे के बल पर बंधक बना लिया गया. बंधक बनाकर किन्नर के बाल काटने का वीडियो बनाया गया.

मारपीट करने का आरोप

साथी किन्नरों के साथ जमकर मारपीट भी की गई थी. एक किन्नर के हाथ में गंभीर चोट भी आई. दूसरी कानपुर में भर्ती कराया गया था. आरोप है कि जब स्थानीय पुलिस से शिकायत की गई तो सुनवाई नहीं हुई. पुलिस पर सुनवाई ना करने का आरोप लगाया है. किन्नर समाज की प्रदेश अध्यक्ष इकबाल बाई का कहना है कि कुछ लड़के लिंग परिवर्तन कराकर ​हिजड़े बन गए हैं. उनका आतंक है. वह आए दिन किन्नरों से मारपीट करते हैं. सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करे.

Add Zee News as a Preferred Source

राज्य मंत्री पद से दिया था इस्तीफा

बता दें कि साल 2019 लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद योगी सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सोनम किन्नर ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. सोनम किन्नर का पूरा सोनम चिश्ती है. वह उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं.

कौन हैं सोनम चिश्ती

सोनम चिश्ती बीजेपी में शामिल होने से पहले समाजवादी पार्टी में थीं. जानकारी के मुताबिक, सोनम अजमेर की रहने वाली हैं. लंबे समय से वह यूपी के सुल्तानपुर में रह रही थीं. सोनम इस समय सुल्तानपुर स्थित किन्नर आश्रम की पीठाधीश्वर हैं.

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें : शराब पीने से रोका तो... गुस्से में पति ने पत्नी और बेटे का रेत डाला गला, घंटो शव के पास बैठा रहा फिर...

यह भी पढ़ें : Etah News: बेटी को प्रेमी संग आपत्तिजनक हालत देख बेकाबू हुआ परिवार… ईंट-खुरपी से दोनों को मौत के घाट उतारा