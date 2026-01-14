Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3074726
Zee UP-Uttarakhandकानपुर

कौन हैं सोनम चिश्ती? बधाई लेने गई पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री का बाल काटने का वीडियो वायरल

Fatehpur News: पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सोनम चिश्ती को बंधक बनाकर बाल काटने का वीडियो वायरल हो रहा है. आरोप है कि उन्हें बंधक बनाकर मारपीट की गई. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 14, 2026, 11:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कौन हैं सोनम चिश्ती? बधाई लेने गई पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री का बाल काटने का वीडियो वायरल

Fatehpur News: पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सोनम चिश्ती को बंधक बनाकर बाल काटने का वीडियो वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि गाजीपुर कस्बे में सहयोगी किन्नरों के साथ बधाई लेने गई थी. आरोप है कि इस दौरान तमंचे के बल पर उन्हें पहले बंधक बनाया गया. इसके बाद जबरन बाल काट दिए. आरोप है कि उनके साथ मारपीट भी की गई. बाल काटने का वीडियो वायरल हो रहा है. 

बाल काटने का आरोप 
पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सोनम चिश्ती को बंधक बनाकर बाल काटने का यह वीडियो 27-28 नवंबर का बताया जा रहा. बताया गया कि गाजीपुर कस्बे में सहयोगी किन्नरों के साथ बधाई लेने पहुंची थीं. तभी बधाई लेने को लेकर किन्नरों के एक गुट ने मारपीट कर ली. सोनम चिस्ती के सहयोगियों का आरोप है कि गाड़ी में तमंचे के बल पर बंधक बना लिया गया. बंधक बनाकर किन्नर के बाल काटने का वीडियो बनाया गया. 

मारपीट करने का आरोप 
साथी किन्नरों के साथ जमकर मारपीट भी की गई थी. एक किन्नर के हाथ में गंभीर चोट भी आई. दूसरी कानपुर में भर्ती कराया गया था. आरोप है कि जब स्थानीय पुलिस से शिकायत की गई तो सुनवाई नहीं हुई. पुलिस पर सुनवाई ना करने का आरोप लगाया है. किन्नर समाज की प्रदेश अध्यक्ष इकबाल बाई का कहना है कि कुछ लड़के लिंग परिवर्तन कराकर ​हिजड़े बन गए हैं. उनका आतंक है. वह आए दिन किन्नरों से मारपीट करते हैं. सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करे. 

Add Zee News as a Preferred Source

राज्य मंत्री पद से दिया था इस्तीफा 
बता दें कि साल 2019 लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद योगी सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सोनम किन्नर ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. सोनम किन्नर का पूरा सोनम चिश्ती है. वह उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं. 

कौन हैं सोनम चिश्ती 
सोनम चिश्ती बीजेपी में शामिल होने से पहले समाजवादी पार्टी में थीं. जानकारी के मुताबिक, सोनम अजमेर की रहने वाली हैं. लंबे समय से वह यूपी के सुल्तानपुर में रह रही थीं. सोनम इस समय सुल्तानपुर स्थित किन्नर आश्रम की पीठाधीश्वर हैं. 

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi    हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें : शराब पीने से रोका तो... गुस्से में पति ने पत्नी और बेटे का रेत डाला गला, घंटो शव के पास बैठा रहा फिर...

यह भी पढ़ें :  Etah News: बेटी को प्रेमी संग आपत्तिजनक हालत देख बेकाबू हुआ परिवार… ईंट-खुरपी से दोनों को मौत के घाट उतारा

TAGS

Sonam chishti

Trending news

Sonam chishti
कौन हैं सोनम चिश्ती? पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री का बाल काटने का वीडियो वायरल
Ethical hacker
एथिकल हैकिंग का उभरता सितारा, कौन हैं लखनऊ के वेदांत तिवारी?
makar sankranti 2026
मन्नतों का पर्व! गोरखनाथ मंदिर में कब और कैसे शुरू हुई खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा?
School closed
प्रयागराज के स्कूलों में छुट्टी, मौनी अमावस्या स्नान को लेकर लिया गया बड़ा फैसला
 badshah rapper
सीएम योगी के मुरीद हुए रैपर बादशाह, मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर किया गुणगान
prayagraj news
माघ मेले में फिर लगी भीषण आग, मकर संक्रांति स्नान से पहले बड़ा हादसा टला
balrampur news
सरकारी थाली में घोटाले की मिलावट! बलरामपुर मिड-डे मील में बड़ा खेल;तीन पर गिरी गाज
jaunpur news
चाइनीज मांझे से फिजियोथेरेपिस्ट की मौत, जौनपुर में युवा डॉक्टर की गर्दन कटी
Thakur Raghuraj Singh
सलमान खान देशद्रोही है, उसे फांसी होनी चाहिये... मंत्री रघुराज सिंह का विवादित बयान
Kushinagar News
कुशीनगर में ग्राम पंचायत में लाखों का घोटाला, बिना सड़क बने उड़ाए गए सरकारी पैसे!