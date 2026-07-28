चाय में खतरनाक केमिकल मिलाती थी पत्नी, कानपुर में बीमार पड़े सास-ससुर और पति, CCTV ने खोला राज!

प्रवीण पांडेय/कानपुर: कानपुर के रावतपुर में चाय और रूम फ्रेशनर में संदिग्ध केमिकल मिलाने के आरोप में पुलिस ने एक महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. पीड़ित पति का आरोप है कि उसकी पत्नी खाने-पीने की चीजों में जहरीला पदार्थ मिलाकर पूरे परिवार को बीमार कर रही थी. यह पूरी घटना घर में लगे CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हुई है. पति ने पुलिस आयुक्त को सीसीटीवी फुटेज और मेडिकल रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पति-पत्नी के बीच पहले से भी पारिवारिक विवाद चल रहा था.