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चाय में खतरनाक केमिकल मिलाती थी पत्नी, कानपुर में बीमार पड़े सास-ससुर और पति, CCTV ने खोला राज!

Kanpur News: यूपी के कानपुर में हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां पत्नी अपने ससुराल वालों को खाने पीने की चीजों में जहर खोल रही थी. सीसीटीवी फुटेज से पत्नी की करतूत सामने आई है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 28, 2026, 10:16 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 10:16 PM IST
चाय में खतरनाक केमिकल मिलाती थी पत्नी, कानपुर में बीमार पड़े सास-ससुर और पति, CCTV ने खोला राज!
Image Credit: AI

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