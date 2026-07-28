चाय में खतरनाक केमिकल मिलाती थी पत्नी, कानपुर में बीमार पड़े सास-ससुर और पति, CCTV ने खोला राज!

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प्रवीण पांडेय/कानपुर: कानपुर के रावतपुर में चाय और रूम फ्रेशनर में संदिग्ध केमिकल मिलाने के आरोप में पुलिस ने एक महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. पीड़ित पति का आरोप है कि उसकी पत्नी खाने-पीने की चीजों में जहरीला पदार्थ मिलाकर पूरे परिवार को बीमार कर रही थी. यह पूरी घटना घर में लगे CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हुई है. पति ने पुलिस आयुक्त को सीसीटीवी फुटेज और मेडिकल रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पति-पत्नी के बीच पहले से भी पारिवारिक विवाद चल रहा था.
यह है पूरा मामला
दरअसल, यह पूरा मामला रावतपुर थानाक्षेत्र अंतर्गत गणेश नगर का है. यहां के निवासी हिमांशु गुप्ता की शादी जनवरी 2024 में ज्योति गुप्ता से हुई थी. शिकायतकर्ता के मुताबिक शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया. इसी दौरान हिमांशु और उनके माता-पिता की सेहत लगातार खराब रहने लगी. डॉक्टरों ने जब खाने-पीने में किसी हानिकारक पदार्थ की आशंका जताई, तो परिवार को शक हुआ. इसके बाद निगरानी के लिए घर में CCTV कैमरे लगाए गए.
चाय में कोई संदिग्ध पदार्थ मिलाते दिखी
CCTV कैमरे की जांच करने पर परिवार ने पाया कि अगस्त 2024 की रिकॉर्डिंग में पत्नी चाय बनाते समय उसमें कोई संदिग्ध पदार्थ मिला रही है. आरोप है कि इसके बाद पत्नी ने सिरिंज के जरिए रूम फ्रेशनर में भी कोई संदिग्ध लिक्विड मिलाया. पति का आरोप है कि पत्नी टीवी पर क्राइम शो देखकर ऐसी हरकतें कर रही थी. फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मेडिकल रिपोर्ट को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है.