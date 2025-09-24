 Kanpur News: पानी लाकर दो... फिर पत्नी ने पति पर किया खौफनाक हमला, 8 साल पहले हुई थी दोनों की शादी
Kanpur News: पानी लाकर दो... फिर पत्नी ने पति पर किया खौफनाक हमला, 8 साल पहले हुई थी दोनों की शादी

 Kanpur News:कानपुर जिले में पत्नी ने पति का कान काटकर धारदार हथियार से हमला कर दिया. घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Sep 24, 2025, 05:40 PM IST
Kanpur News : कानपुर में सोमवार देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. मूली विवाद के बाद पत्नी ने अपने पति पर ऐसा हमला कर दिया जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. आरोप है कि महिला ने पति का दायां कान काट डाला और धारदार हथियार से उस पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया. फिलहाल घायल पति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है.

कहां की है ये घटना
ये घटना के अनवरगंज थाना क्षेत्र की बताई जा रही है.  जहां लाटूश रोड खटिकाना निवासी अमित सोनकर सब्जी बेचकर परिवार का भरण-पोषण करता है. छोटे भाई शिव सोनकर ने पुलिस को बताया कि करीब आठ साल पहले अमित की शादी मोहल्ले की रहने वाली सारिका से हुई थी. शादी के बाद से ही दोनों के बीच विवाद बढ़ते चले गए. घरेलू कलह के चलते मामला अदालत तक पहुंचा और फिलहाल दोनों के बीच तलाक का केस विचाराधीन है.

पानी को लेकर शुरू हुआ विवाद
सोमवार रात को घर में पानी भरने को लेकर पति-पत्नी के बीच कहासुनी हो गई. विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में पत्नी सारिका ने पहले पति की पिटाई की.  इसके बाद उसने अचानक पति का दायां कान काट लिया. यही नहीं, सारिका ने धारदार हथियार से अमित के बाएं हाथ पर हमला कर दिया, जिससे वह लहुलूहान होकर गिर पड़ा. परिजन आनन-फानन में घायल अमित को अस्पताल लेकर पहुंचे.

पुलिस ने दर्ज की FIR, जांच शुरू
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. घायल अमित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटना गंभीर है और मामले की बारीकी से जांच की जा रही है. वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि पति-पत्नी के बीच आए दिन झगड़े होते रहते थे, लेकिन इस बार मामला खतरनाक मोड़ ले लिया.

इलाके में चर्चा का विषय बनी घटना
पत्नी द्वारा पति पर इस तरह का खौफनाक हमला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है. मोहल्ले में लोग दबी जुबान से कह रहे हैं कि विवाद चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, इस तरह की हिंसा समाज के लिए खतरनाक संदेश देती है. पुलिस अब आरोपित पत्नी से पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई की तैयारी में जुटी है.

