फेसबुक वाले आशिक ने लूट ली आबरू! फिर हादसे से टूटी युवती ने उठाया खौफनाक कदम, परिजनों ने लगाई इंसाफ की गुहार

Praveen Pandey/ Kanpur: कानपुर देहात के रूरा थाना क्षेत्र के अमौली ठाकुरन गांव की रहने वाली 18 साल की युवती के साथ पहले दोस्ती फिर प्यार फिर रेप का मामला सामने आया है. अपनी आबरू से हुए खिलवाड़ के बाद युवती बुरी तरह से टूट गई और उसने आत्महत्या का प्रयास किया. आनन फानन युवती को कानपुर के आवास विकास तीन स्थित कानपुर लाइफ केयर हॉस्पिटल में भर्ती कराया.

निजी अस्पताल पर धोखाधड़ी का आरोप

आरोप है कि अस्पताल वाले सारे पैसे ऐंठने के बाद में गंभीर अवस्था में युवती को कानपुर के सरकारी अस्पताल में फेंक कर मौके से फरार हो गए. वहीं युवती अब जिंदगी मौत की जंग लड़ रही है. पीड़िता इस समय उर्सला अस्पताल के ICU में भर्ती है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है.

परिजनों का आरोप

परिजनों के मुताबिक गांव का ही युवक आशिफ खान (पुत्र हबीब खान) पिछले कई महीनों से युवती को परेशान कर रहा था. आरोप है कि उसने शादी का झांसा देकर युवती से संबंध बनाए और बाद में शादी से साफ इनकार कर दिया. इससे परेशान होकर युवती ने तनाव में आकर घर में फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की.

गनीमत ये रही की परिवार ने समय रहते उसे फंदे से उतार लिया और पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया. इस दौरान आरोपी युवक भी अस्पताल तक पहुंचा और इलाज कराने का भरोसा दिया, लेकिन परिजनों का आरोप है कि जैसे ही युवती की स्थिति बिगड़ने लगी तो आरोपी और उसके परिवार के लोग उसे बीते रविवार को उर्सला अस्पताल में भर्ती कराने के नाम पर छोड़कर फरार हो गए.

डॉक्टरों के मुताबिक युवती की हालत गंभीर

अस्पताल में डॉ. सपन गुप्ता की निगरानी में युवती का उपचार जारी है. डॉक्टर का कहना है कि "युवती की स्थिति अभी भी गंभीर है. हालांकि पहले की तुलना में कुछ सुधार हुआ है. ICU में डॉक्टरों की एक टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है."

परिजनों ने आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की

परिजनों ने पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि जब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाता, बेटी को न्याय नहीं मिल पाएगा. अभी बेटी बोलने के हालत में भी नहीं हैं.

