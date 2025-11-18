Etawah News: एसएसपी दफ्तर के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा, जमीन विवाद में बेटे की गिरफ्तारी से फूटा मां का दर्द

Etawah News/ अन्नू चौरसिया: उत्तर प्रदेश के इटावा के कलेक्ट्रेट स्थित एसएसपी कार्यालय के बाहर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब अपनी फरियाद लेकर पहुंची एक महिला अचानक फूट-फूटकर रोने लगी और हंगामा करने लगी. पीड़ित महिला सीमा का आरोप है कि उसके खेत में फसल खड़ी थी, इसी बीच विपक्षी पक्ष जबरन नींव भरने लगे. जब उसने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई.

क्या है पूरा मामला?

पूरा मामला चकरनगर तहसील के नीमरी गांव का है, जहां खेत की जमीन को लेकर चल रहे विवाद ने अचानक तूल पकड़ लिया. पीड़िता सीमा अपने बेटे को छुड़ाने और शिकायत दर्ज कराने एसएसपी कार्यालय पहुंची थी. सीमा का आरोप है कि उसके खेत में फसल खड़ी है, इसके बावजूद विपक्षी पक्ष जबरन नींव खोदने और भरने का काम कर रहे थे. जब उसने इसका विरोध किया तो उसकी पिटाई कर दी गई. इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन सीमा के मुताबिक पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय उसके बेटे को ही पकड़कर थाने ले गई.

बेटे की गिरफ्तारी से गुस्साई सीमा कलेक्ट्रेट पहुंचते ही फफक-फफककर रोने लगी और चीख-पुकार मचाते हुए न्याय की गुहार लगाने लगी. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों को महिला को शांत कराने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. लंबे प्रयासों के बाद पुलिस ने किसी तरह महिला को समझाया और मामले की जांच-पड़ताल शुरू कर दी है.

महिला सीमा का कहना है कि हमारे खेत में फसल खड़ी है, फिर भी विपक्षी जबरन नींव भर रहे थे. विरोध करने पर हमसे मारपीट की और उल्टा मेरे बेटे को पुलिस पकड़ ले गई. पुलिस अब पूरे प्रकरण की जांच कर रही है और विवाद के वास्तविक कारणों की पड़ताल में जुट गई है.

