उन्नाव के गांधीनगर में तेज धमाका, खाना बनाते समय फटा गैस सिलेंडर, महिला का माैत

  Unnao News: उन्नाव में खाना बनाते वक्त गैस सिलेंडर में आग लगने से एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई. परिजनों ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Nov 25, 2025, 03:54 PM IST
उन्नाव न्यूज/ज्ञानेंद्र प्रताप : उत्तर प्रदेश के उन्नाव में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया.रोज़ की तरह रसोई में खाना बना रही एक महिला की जिंदगी गैस सिलेंडर में लगी अचानक आग ने छीन ली. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रसोई में अचानक धमाके जैसी आवाज़ के साथ आग भड़क उठी और महिला उसकी चपेट में आ गई. कुछ ही पलों में आग की लपटों ने पूरे कमरे को घेर लिया, जिससे महिला गंभीर रूप से झुलस गई.

क्या है पूरा मामला ? 
दरअसल यह घटना उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के गांधीनगर मोहल्ले में हुआ. हादसे के समय मृतका की बेटी स्कूल गई हुई थी, जबकि पति पास ही अपने जनरल स्टोर पर मौजूद था. घर में मौजूद परिजनों ने चीखें सुनकर रसोई की ओर दौड़ लगाई और किसी तरह आग बुझाने का प्रयास किया आनन-फानन में घायल महिला को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार शुरू किया. लेकिन 80 प्रतिशत से ज्यादा जल चुकी महिला की हालत लगातार बिगड़ती गई.

इलाज के दौरान तोड़ा दम, मोहल्ले में पसरा मातम
डॉक्टरों के प्रयासों के बावजूद महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया.  स्कूल में पढ़ रही उसकी बेटी और दुकान पर मौजूद पति को जैसे ही जानकारी मिली, दोनों अस्पताल पहुंचते ही बेसुध हो गए। पूरे मोहल्ले में शोक की लहर दौड़ गई.

पुलिस जांच में जुटी, गैस लीक की आशंका
घटना की सूचना पर गंगा घाट कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और रसोई की जांच की. शुरुआती जांच में सिलेंडर या पाइप से गैस लीक होने की आशंका जताई जा रही है.पुलिस ने सिलेंडर और चूल्हे को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है.

स्थानीय लोगों में दहशत, सुरक्षा मानकों पर उठे सवाल
हादसे के बाद मोहल्ले में दहशत का माहौल है.लोगों ने कहा कि कई बार गैस कंपनियों द्वारा सुरक्षा मानकों को लेकर जागरूकता नहीं दी जाती, जिसके कारण इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं. महिला की मौत से पूरा क्षेत्र दुखी है और परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है.

यह भी पढ़ें : मां विंध्यवासिनी मंदिर को बम से उड़ा दूंगा...  112 पर मिली धमकी, प्रशासन में मचा हड़कंप
 

Unnao News

