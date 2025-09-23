kanpur Dehat News: बिहार के सीतामढ़ी जिला बैलगढ़ थाना क्षेत्र के रूनी सैदपुर गांव के रहने वाले चंदन कुमार अपनी पत्नी राखी देवी मुजफ्फरपुर जा रहे थे. अचानक ट्रेन में पत्नी को प्रसव पीड़ा उठी.
Trending Photos
आलोक त्रिपाठी/कानपुर देहात: दरभंगा एक्सप्रेस में उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब बिहार की एक गर्भवती महिला को अचानक प्रसव पीड़ा उठ गई. महिला ने ट्रेन में ही आरक्षित कोच में मृत बच्चे को जन्म दे दिया. पीड़िता के पति का कहना है कि समय से मदद मिल जाती तो नवजात की मौत नहीं होती.
गर्भवती पत्नी के साथ मुजफ्फरपुर जा रहे थे चंदन
जानकारी के मुताबिक, बिहार के सीतामढ़ी जिला बैलगढ़ थाना क्षेत्र के रूनी सैदपुर गांव के रहने वाले चंदन कुमार अपनी पत्नी राखी देवी के साथ दिल्ली में रहकर मजदूरी करता है. राखी गर्भवती थी. दंपती दरभंगा एक्सप्रेस के आरक्षित कोच संख्या S-4 की सीट नंबर 47 व 48 पर सवार होकर मुजफ्फरपुर जा रहे थे. शाम करीब 6:30 बजे जैसे ही ट्रेन इटावा स्टेशन पार कर रही थी, राखी को तेज प्रसव पीड़ा होने लगी. हालत बिगड़ते देख पति चंदन ने तत्काल कंट्रोल रूम को सूचना दी, लेकिन मदद मिलने से पहले ही राखी ने कोच में मृत बच्चे को जन्म दे दिया.
कंट्रोल रूम से तत्काल मांगी मदद
इसके बाद ट्रेन को झींझक स्टेशन पर रोका गया. यहां आरपीएफ जवानों ने महिला को एंबुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) झींझक पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है. सीएचसी के डॉक्टर शिरोमणि ने पुष्टि की कि महिला ने ट्रेन में ही मृत बच्चे को जन्म दिया था और फिलहाल उसका उपचार किया जा रहा है. वहीं, झींझक स्टेशन अधीक्षक धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि कंट्रोल रूम से सूचना मिलते ही ट्रेन को तत्काल रोका गया और प्राथमिकता के आधार पर महिला को स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया गया. बाद में ट्रेन को रवाना कर दिया गया. इस घटना से ट्रेन के यात्रियों में भी गमगीन माहौल देखने को मिला.
यह भी पढ़ें : बचाओ, दरवाजा खोल दो प्लीज... कमरे में बंद कर महिला को सांप से डसाया, बाहर खडे़ हंसते रहे ससुरालवाले
यह भी पढ़ें : गर्लफ्रेंड की हत्या कर ली सेल्फी, शव को सूटकेस में भरकर यमुना में फेंका, कानपुर में हत्याकांड का खुलासा