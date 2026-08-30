कानपुर में पति को थप्पड़ मारना पड़ा भारी, बेटी के सामने महिला को मारी गोली

बेटी के सामने मारी गोली

इससे उसकी तीन वर्षीय बेटी के सामने ही वह गंभीर रूप से घायल हो गई. वारदात के बाद आरोपी बाइक से फरार हो गए और परिजन घायल युवती को केपीएम अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. कैंट पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं. शुरुआती जांच में पता चला कि पति-पत्नी के विवाद के बाद बदले की भावना से गोली मार दी. पुलिस आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है.