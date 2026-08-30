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कानपुर में पति को थप्पड़ मारना पड़ा भारी, बेटी के सामने महिला को मारी गोली

Kanpur News: कानपुर में कैंट थाना क्षेत्र के शक्ति चौराहे के पास भाभी द्वारा भाई को थप्पड़ मारने का बदला देने पहुंचे देवर ने भाभी की बहन को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 30, 2026, 11:33 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 11:33 PM IST
कानपुर में पति को थप्पड़ मारना पड़ा भारी, बेटी के सामने महिला को मारी गोली
Image Credit: AI Image

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