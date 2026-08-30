कानपुर में पति को थप्पड़ मारना पड़ा भारी, बेटी के सामने महिला को मारी गोली

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प्रवीण पांडेय/कानपुर: कानपुर के कैंट थाना क्षेत्र के शक्ति चौराहे के पास रविवार की शाम आपसी विवाद में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना के वक्त महिला की तीन साल की बेटी भी मौजूद थी. वहीं, हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है.
यह है पूरा मामला
मृतका की बड़ी बहन सरोजनी निषाद ने पुलिस को बताया कि साल 2020 में उन्नाव के गंगाघाट निवासी संतोष से उसकी शादी हुई थी. प्रताड़ना के चलते वह दो साल से मायके में रह रही थी, जबकि 2024 से दोनों का कोर्ट में केस चल रहा है. रविवार शाम करीब पांच बजे संतोष ससुराल आया था और दोनों में विवाद शुरू हो गया. इसी बीच सरोजनी ने उसे थप्पड़ मार दिया.
पति को जड़ा थप्पड़
इसके बाद संतोष जान से मारने की धमकी देकर ससुराल से अपने घर चला गया. थप्पड़ का बदला लेने के लिए करीब दो घंटे बाद संतोष का भाई विनोद अपने साथियों के साथ बाइक से तमंचे के साथ घर पहुंचा और हंगामा करने लगा. पूछा कि उसके भाई को थप्पड़ किसने मारा है?. विरोध करने और बीच-बचाव करने आगे आई सरोजनी की छोटी बहन चांदनी को संतोष ने पेट के नीचे कमर के पास तमंचा सटाकर गोली मार दी.
बेटी के सामने मारी गोली
इससे उसकी तीन वर्षीय बेटी के सामने ही वह गंभीर रूप से घायल हो गई. वारदात के बाद आरोपी बाइक से फरार हो गए और परिजन घायल युवती को केपीएम अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. कैंट पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं. शुरुआती जांच में पता चला कि पति-पत्नी के विवाद के बाद बदले की भावना से गोली मार दी. पुलिस आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है.
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