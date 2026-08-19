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चार साल से खोदी सड़क पर महिलाओं का अनोखा प्रदर्शन, मेट्रो बोर्ड पर चढ़ाया जल; बोलीं- अब तो बना दो सड़क

Kanpur Metro Road Protest: कानपुर में मेट्रो निर्माण के चलते पिछले चार वर्षों से बदहाल जूही-हमीरपुर रोड को लेकर महिलाओं ने अनोखा प्रदर्शन किया. वार्ड-14 की पार्षद शालू सुनील कनौजिया के नेतृत्व में महिलाओं ने हाथों में लोटा लेकर मेट्रो के प्रतीकात्मक बोर्ड पर जल चढ़ाया और सड़क निर्माण की मांग की.

Written ByZee Media BureauEdited ByShailesh Yadav
Published: Aug 19, 2026, 04:45 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 06:04 PM IST
चार साल से खोदी सड़क पर महिलाओं का अनोखा प्रदर्शन, मेट्रो बोर्ड पर चढ़ाया जल; बोलीं- अब तो बना दो सड़क
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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