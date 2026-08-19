चार साल से खोदी सड़क पर महिलाओं का अनोखा प्रदर्शन, मेट्रो बोर्ड पर चढ़ाया जल; बोलीं- अब तो बना दो सड़क

'सड़क नहीं, लोगों के लिए बन गई मुसीबत'

पार्षद ने आरोप लगाया कि मेट्रो निर्माण के दौरान यूटिलिटी डायवर्जन और पाइपलाइन व्यवस्था ठीक तरीके से नहीं की गई. इसके चलते कई इलाकों में कम दबाव, दूषित पानी और सीवर भराव जैसी समस्याएं भी सामने आ रही हैं. उन्होंने कहा कि लंबे समय से लोग टैक्स दे रहे हैं, लेकिन बदले में उन्हें टूटी-खोदी सड़क और परेशानियां मिल रही हैं. जलाभिषेक प्रदर्शन के जरिए महिलाओं ने प्रशासन को संदेश दिया कि अब सड़क निर्माण में और देरी बर्दाश्त नहीं होगी.