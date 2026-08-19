चार साल से खोदी सड़क पर महिलाओं का अनोखा प्रदर्शन, मेट्रो बोर्ड पर चढ़ाया जल; बोलीं- अब तो बना दो सड़क

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कानपुर/प्रवीन पांडेय: चार साल से मेट्रो निर्माण के कारण बदहाल पड़ी जूही-हमीरपुर रोड को लेकर बुधवार को महिलाओं का गुस्सा अनोखे प्रदर्शन के रूप में सामने आया. वार्ड-14 की पार्षद शालू सुनील कनौजिया के नेतृत्व में महिलाओं ने हाथों में लोटा लेकर मेट्रो के प्रतीकात्मक बोर्ड पर जल चढ़ाकर सड़क निर्माण की मांग की.
प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने सड़क की बदहाली को लेकर नाराजगी जताई. पार्षद ने कहा कि जूही-हमीरपुर रोड की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि लोगों का यहां से गुजरना मुश्किल है. उनके मुताबिक, पिछले चार वर्षों में सड़क की बदहाली के चलते दो लोगों की मौत और सैकड़ों लोगों के घायल होने का दावा किया गया है.
'सड़क नहीं, लोगों के लिए बन गई मुसीबत'
पार्षद ने आरोप लगाया कि मेट्रो निर्माण के दौरान यूटिलिटी डायवर्जन और पाइपलाइन व्यवस्था ठीक तरीके से नहीं की गई. इसके चलते कई इलाकों में कम दबाव, दूषित पानी और सीवर भराव जैसी समस्याएं भी सामने आ रही हैं. उन्होंने कहा कि लंबे समय से लोग टैक्स दे रहे हैं, लेकिन बदले में उन्हें टूटी-खोदी सड़क और परेशानियां मिल रही हैं. जलाभिषेक प्रदर्शन के जरिए महिलाओं ने प्रशासन को संदेश दिया कि अब सड़क निर्माण में और देरी बर्दाश्त नहीं होगी.
मुख्यमंत्री से उच्चस्तरीय जांच की मांग
पार्षद ने मुख्यमंत्री से जूही-हमीरपुर रोड से ट्रांसपोर्ट नगर तक मेट्रो द्वारा किए गए सभी यूटिलिटी डायवर्जन की उच्चस्तरीय कमेटी से जांच कराने की मांग की. उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने और आवश्यक कार्रवाई की मांग भी उठाई. प्रदर्शन में सौम्या वर्मा, पूनम, सुमन, शशिकला, लक्ष्मी यादव, शर्मिला, सीमा, मीरा, रीता, मीना समेत बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल रहीं.
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