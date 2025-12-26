Advertisement
Zee UP-Uttarakhandकानपुर

'अंकल पापा से बदतमीजी क्यों कर रहे हैं...' बीजेपी नेता से चौकी इंचार्ज ने की अभद्रता, कानपुर में कार्यकर्ताओं ने घेरा थाना

Kanpur News: कानपुर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर आरोप है कि बीजेपी ने मंडल महामंत्री से साथ चौकी इंचार्ज ने की अभद्रता की गई. जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने थाने का घेरा किया और जमकर हंगामा किया. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 26, 2025, 07:00 PM IST
Kanpur News/प्रवीन पाडेंय:  उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में भाजपा कार्यकर्ता से चौकी इंचार्ज के द्वारा अभद्र व्यवहार करने का मामला गरमाता नजर आया. जहां पर नाराज होकर कई मंडल अध्यक्षों के नेतृत्व में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता थाने पहुंच गए और थाने के अंदर ही धरने पर बैठ गए. घंटों तक हंगामे के चलते माहौल तनावपूर्ण बना रहा. 

कहां का है ये मामला?
दरअसल, ये मामला कानपुर के सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र का है. बता दें कि अशोक नगर में चौकी इंचार्ज द्वारा भाजपा कार्यकर्ता से कथित अभद्र व्यवहार के बाद सीसामऊ विधानसभा के कई मंडल अध्यक्षों सहित सैकड़ों कार्यकर्ता नजीराबाद थाने पहुंच गए. थाने परिसर में ही जमकर हंगामा और धरना प्रदर्शन हुआ. नाराज कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, जिसके चलते माहौल तनावपूर्ण हो गया.

जिलाध्यक्ष, ADCP और ACP की मौके पर एंट्री
धरना बढ़ने पर बीजेपी जिलाध्यक्ष, एडीसीपी सेंट्रल और एसीपी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने कार्यकर्ताओं से बातचीत कर स्थिति संभाली और कार्रवाई के आश्वासन के बाद प्रदर्शन शांत कराया. पुलिस-प्रशासन ने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी और किसी भी पदाधिकारी या पुलिसकर्मी पर पक्षपात नहीं किया जाएगा, जिससे कार्यकर्ताओं का गुस्सा धीरे-धीरे शांत हुआ.

जांच एसीपी कर्नलगंज के पास, दोषी पाए जाने पर होगी कार्रवाई
एडीसीपी सेंट्रल अर्चना सिंह के निर्देश पर मामला एसीपी कर्नलगंज को सौंपा गया है, जो चौकी इंचार्ज और कार्यकर्ता के विवाद की जांच कर रहे हैं. अधिकारियों ने कहा कि यदि जांच में चौकी इंचार्ज की अभद्रता की पुष्टि होती है, तो उनके खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाए

भाजपा पदाधिकारियों का आरोप
कौशलपुरी मंडल महामंत्री नरेन्द्र अग्रवाल ने बताया कि कल मैं अपनी बेटी. भतीजी और 12 साल के बेटे के साथ नगर किर्तन देखते हुए सन साइन स्कूल के पास पहुंचे, जो की मैं सन साइन में पढ़ा हूं तो मेरी भावनाएं वहां से जुड़ी हैं. तो मैं 25 दिसम्बर को चर्च में जाकर कैंडिल जलाने का काम बहुत पहले से करता आ रहा हूं. अपने साथ बच्चों की भी ले जाता हूं. मुझे नहीं पता थी कि आज गेट बंद है.  नगर किर्तन की वजह से,  जब मैं बच्चों के साथ वापस आ रहा था, उस वक्त मुझे शोक नगर में चौकी इंचार्ज ने रोका और कहा से आ रहे हो तब मैं उनको बताया, जिसके बाद वह मेरे से कह रहा था कि जल्दी यहां से निकल जाओ. तब मेरी बेटी बोली की अंकल आप पापा से क्यों बदतमीजी कर रहे हैं. 

इस दौरान उन्होंने कहा कि चौकी इंचार्ज ने पद की गरिमा के विपरीत व्यवहार किया. उन्होंने कहा कि जनता और चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ इस तरह का रवैया पुलिस की छवि खराब करता है. कार्यकर्ताओं ने साफ कहा कि जांच निष्पक्ष हो और दोषी पर सख्त कार्रवाई हो, तभी ऐसी घटनाओं पर रोक लगेगी और पुलिस-कर्मियों में जवाबदेही सुनिश्चित होगी.

