कहां है अर्पित सिंह? मामला दर्ज लेकिन नहीं लगा सुराग, एक और चौंकाने वाला खुलासा

Farrukhabad News: फर्रुखाबाद जिले में स्वास्थ्य विभाग की भर्ती घोटाले से जुड़ा रहस्यमयी अर्पित सिंह सवालों के घेरे में है. ज़ी मीडिया की पड़ताल के बाद एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग की भर्ती में बड़ा घोटाला उजागर हुआ है.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 16, 2025, 12:33 PM IST
Farrukhabad News (अरुण कुमार): यूपी के फर्रुखाबाद जिले में स्वास्थ्य विभाग की भर्ती घोटाले से जुड़ा रहस्यमयी अर्पित सिंह सवालों के घेरे में है. ज़ी मीडिया की पड़ताल के बाद एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग की भर्ती में बड़ा घोटाला उजागर हुआ है. भर्ती घपले में अर्पित सिंह नाम सामने आने के बावजूद आज तक उसका कोई अता-पता नहीं है. 

भर्ती में गड़बड़ी का मामला
मामला 2008 और 2016 की उन भर्तियों से जुड़ा है. जिनमें एक्स-रे टेक्नीशियन पद पर नियुक्तियों में भारी गड़बड़ी की शिकायतें उठी थीं. स्वास्थ्य महानिदेशक ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (CMO) से यह रिपोर्ट मांगी है कि उनके यहां कहीं अर्पित सिंह नाम का कोई कर्मचारी तो तैनात नहीं है.

79 पद पर 140 नियुक्तियां
जांच में यह भी सामने आया कि उस समय 79 स्वीकृत रिक्तियों पर 140 लोगों को नियुक्त कर दिया गया. यानी 61 लोगों को बगैर पद के नियुक्त करके सीधे सरकार को करोड़ों का चूना लगाया गया. स्वास्थ्य महानिदेशक ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 2008-09 के बीच जिन भी अभ्यर्थियों ने ज्वाइनिंग की है, उनका पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाए.

फर्रुखाबाद का कनेक्शन
इस मामले की गूंज फर्रुखाबाद तक पहुंची है, क्योंकि यहाँ का एक नामी परिवार, इस घोटाले से जुड़े सवालों में उलझा है. आश्चर्यजनक रूप से उनसे जुड़ी जमीन और कागजात तक ‘गायब’ बताए जा रहे हैं. यही कारण है कि इस प्रकरण ने जिले में कथित तौर पर राजनीतिक संरक्षण और अधिकारियों के मिलीभगत की चर्चाओं को और तेज कर दिया है.

पुलिस की नाकामी पर सवाल
सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब मामला दर्ज हो चुका है, तो आखिर पुलिस अर्पित सिंह तक क्यों नहीं पहुंच पाई? क्या यह राजनीतिक संरक्षण का नतीजा है, या फिर किसी बड़ी साजिश की कड़ी को बचाने की कोशिश?

उठता बड़ा सवाल
फर्रुखाबाद समेत पूरे प्रदेश में भर्ती घोटालों की परतें उधेड़ रही यह जांच यह साफ कर रही है कि वर्षों से सिस्टम में किस तरह से भ्रष्टाचार ने जड़ें जमा ली थीं, लेकिन जनता का सवाल अब सीधा है आखिर अर्पित सिंह कहां है और कब तक कानून से बाहर रहेगा?

Farrukhabad news
