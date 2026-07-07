/कानपुर वालों को मिली ​बड़ी सौगात, बिल्हौर में बनेगा अंतरराष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय, योगी सरकार का बड़ा फैसला

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Kanpur News: उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने उच्च शिक्षा विभाग के कुछ फैसले लिए, जिसमें महर्षि महेश योगी अंतरराष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना को भी मंजूरी दे दी है. कानपुर के बिल्हौर में स्थापित होने वाला यह विश्वविद्यालय कृषि शिक्षा, अनुसंधान और जैविक खेती के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित होगा.
जैविक खेती के सपने को साकार करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम
महर्षि संस्थान के अध्यक्ष अजय प्रकाश श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय तथा पूरी कैबिनेट का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह निर्णय महर्षि महेश योगी जी के सुलभ जैविक खेती के सपने को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है. उन्होंने विश्वास जताया कि यह विश्वविद्यालय विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा.
किसानों को जैविक खेती करने में मदद मिलेगी
संस्थान के उपाध्यक्ष राहुल भारद्वाज ने कहा कि विश्वविद्यालय के माध्यम से किसानों तक उन्नत कृषि तकनीक, वैज्ञानिक अनुसंधान और प्राकृतिक एवं जैविक खेती की आधुनिक पद्धतियां पहुंचाई जाएंगी. वहीं, गवर्निंग बॉडी के सदस्य पंकज शर्मा के अनुसार यह संस्थान कृषि शिक्षा, नवाचार और शोध का उत्कृष्ट केंद्र बनकर युवाओं को नए अवसर प्रदान करेगा तथा उत्तर प्रदेश के कृषि विकास को नई दिशा देगा.
योगी कैबिनेट ने पास किए थे 28 प्रस्ताव
बता दें कि सोमवार को योगी कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई थी. इसमें योगी कैबिनेट ने 28 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी थी. योगी कैबिनेट ने तीन प्राइवेट विश्वविद्यालय खोलने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दिखा दी थी. इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में रायबरेली में उद्यान महाविद्यालय की स्थापना के लिए कृषि विभाग की 22 हेक्टेयर भूमि कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई. यह महाविद्यालय चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा. इस निर्णय से प्रदेश में कृषि एवं उद्यान शिक्षा के विस्तार को नई गति मिलेगी.