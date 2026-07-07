/कानपुर वालों को मिली ​बड़ी सौगात, बिल्हौर में बनेगा अंतरराष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय, योगी सरकार का बड़ा फैसला

योगी कैबिनेट ने पास किए थे 28 प्रस्ताव

बता दें कि सोमवार को योगी कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई थी. इसमें योगी कैबिनेट ने 28 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी थी. योगी कैबिनेट ने तीन प्राइवेट विश्वविद्यालय खोलने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दिखा दी थी. इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में रायबरेली में उद्यान महाविद्यालय की स्थापना के लिए कृषि विभाग की 22 हेक्टेयर भूमि कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई. यह महाविद्यालय चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा. इस निर्णय से प्रदेश में कृषि एवं उद्यान शिक्षा के विस्तार को नई गति मिलेगी.