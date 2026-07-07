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कानपुर वालों को मिली ​बड़ी सौगात, बिल्हौर में बनेगा अंतरराष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय, योगी सरकार का बड़ा फैसला

Kanpur News: योगी सरकार ने कानपुर वालों को बड़ा तोहफा दे दिया है. बिल्हौर में बनने वाले महर्षि महेश योगी अंतरराष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय को हरी झंडी दे दी है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 07, 2026, 08:03 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 08:03 PM IST
कानपुर वालों को मिली ​बड़ी सौगात, बिल्हौर में बनेगा अंतरराष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय, योगी सरकार का बड़ा फैसला
Image Credit: Maharishi Mahesh Yogi International Agricultural UniversitySource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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