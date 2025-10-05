Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2948994
Zee UP-Uttarakhandकानपुर

पत्‍थरबाजों पर फूल नहीं बरसाए जाएंगे...कांग्रेस सांसद के बयानों पर कैबिनेट मंत्री का पलटवार

Unnao News: यूपी के मंत्री धर्मपाल सिंह रविवार को उन्नाव पहुंचे थे. मीडिया से बातचीत में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयानों पर पलटवार किया. उन्‍होंने कहा कि सड़क पर तोड़फोड़ करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 05, 2025, 04:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Minister Dharampal Singh
Minister Dharampal Singh

Unnao News: कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे. कांग्रेस सांसद ने सरकार पर धर्म देखकर कार्रवाई करने का आरोप लगाया था. अब कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान पर योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने पलटवार किया है. पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि जो गलती करेगा उसको दंड म‍िलेगा. दंड की व्‍यवस्‍था धर्म, मजबह और जाति देखकर नहीं हो रही.  

उन्‍नाव पहुंचे पशुधन मंत्री ने कांग्रेस सांसद के बयानों का किया पलटवार 
बता दें कि सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने आरोप लगाया था कि सरकार धर्म देखकर कार्रवाई कर रही है. पोस्टऱ देखकर गोली मार देती है. कांवड़‍िये उत्पात मचाते हैं कार्रवाई नहीं होती. इमरान मसूद के बयान पर अब योगी के मंत्री धर्मपाल सिंह ने हमला बोला है. धर्मपाल सिंह ने कहा कि न्याय सबको म‍िलता है, तुष्टीकरण किसी को नहीं. उन्‍होंने कहा कि जो गलती करेगा उसको दंड मिलेगा. दंड की व्यवस्था धर्म, मजहब और जाति देखकर नहीं हो रही. 

सड़कों पर उतर कर बवाल मचाएंगे तो कार्रवाई होगी 
धर्मपाल सिंह ने कहा कि बरेली में एक शुक्रवार को तो नमाज पढ़ते समय आई लव मोहम्मद 10 बार कहा गया. उन्‍होंने कहा कि 50 बार कहें कोई दिक्कत नहीं. सड़कों पर नारे लगाकर चले जाएं तब भी कोई दिक्कत नहीं है. बरेली में तोड़फोड़ की गई, हिंदुओं की दुकानें तोड़ी गई, इतना ही नहीं पुलिस पर पत्थर बरसाए गए. आम नागरिक पर पत्थर बरसाए गए जब वहां पत्थर बरसाएं जाएंगे तो क्या उन पर फूल बरसाएंगे?. 

Add Zee News as a Preferred Source

कांवड़‍िया उत्‍पात नहीं मचाता 
धर्म पाल सिंह ने कहा कि कांवड़‍िया कोई उत्पात नहीं करता है, वह कायदे से गीत गाते हुए जाते हैं. अगर कोई कांवड़‍िया उत्पात करेगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी. बता दें कि धर्मपाल सिंह रविवार को उन्नाव पहुंचे थे. मीडिया से बातचीत में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयानों पर पलटवार किया. 

यह भी पढ़ें : Bareilly Violence: बरेली जाने के लिए निकले सपा के तीन सांसद, गाजीपुर बॉर्डर पर इकरा हसन को रोका गया, संभल में वर्क हाउस अरेस्ट

यह भी पढ़ें : 'बरेली को किसी भी सूरत मे संभल बनने नहीं देंगे...मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का सपा पर बड़ा हमला

TAGS

Unnao News

Trending news

Ayodhya news
अयोध्या में तेज धमाके से मकान की छत उड़ गई, एक की मौत, गूंज उठा इलाका
Sonbhadra News
सोनभद्र में महिला की रहस्यमय मौत! खेत में मिला शव, चार दिन पहले हुई थी गायब
DSP transferred
दिवाली से पहले पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, योगी सरकार ने 82 DSP ट्रांसफर किए
Barabanki News
मारो, सबको मारो… सड़क पर खूनी भिड़ंत, वीडियो देख लोग कांप उठे!
PM And CM Robot Security
PM-CM और VVIP सुरक्षा में तैनात होंगे ये सर्विलांस रोबोट, जानें क्या होता है T-HCBS?
raebareli news
यूपी पुलिस के निशाने पर ड्रोनबाज, अब तक 90 ड्रोन पकड़े गए, 140 लोग चिन्हित
Ghaziabad News
गाजियाबाद में जेल से भगाने की साजिश नाकाम, मास्टरमाइंड निकला वर्दी वाला!
Interesting News
यूपी का वो जिला जिसे कहते हैं ‘मिनी कोलकाता’, बहुत कम लोग जानते इसका नाम!
UP District Judged Transfer
UP में बड़े पैमाने पर जजों का ट्रांसफर,नोएडा समेत इन जिलों को मिले नए डिस्ट्रिक्ट जज
Gorakhpur News
गोरखपुर में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा, सरकारी आदेश में हेराफेरी कर निकाला जुलूस
;