Unnao News: कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे. कांग्रेस सांसद ने सरकार पर धर्म देखकर कार्रवाई करने का आरोप लगाया था. अब कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान पर योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने पलटवार किया है. पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि जो गलती करेगा उसको दंड म‍िलेगा. दंड की व्‍यवस्‍था धर्म, मजबह और जाति देखकर नहीं हो रही.

उन्‍नाव पहुंचे पशुधन मंत्री ने कांग्रेस सांसद के बयानों का किया पलटवार

बता दें कि सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने आरोप लगाया था कि सरकार धर्म देखकर कार्रवाई कर रही है. पोस्टऱ देखकर गोली मार देती है. कांवड़‍िये उत्पात मचाते हैं कार्रवाई नहीं होती. इमरान मसूद के बयान पर अब योगी के मंत्री धर्मपाल सिंह ने हमला बोला है. धर्मपाल सिंह ने कहा कि न्याय सबको म‍िलता है, तुष्टीकरण किसी को नहीं. उन्‍होंने कहा कि जो गलती करेगा उसको दंड मिलेगा. दंड की व्यवस्था धर्म, मजहब और जाति देखकर नहीं हो रही.

सड़कों पर उतर कर बवाल मचाएंगे तो कार्रवाई होगी

धर्मपाल सिंह ने कहा कि बरेली में एक शुक्रवार को तो नमाज पढ़ते समय आई लव मोहम्मद 10 बार कहा गया. उन्‍होंने कहा कि 50 बार कहें कोई दिक्कत नहीं. सड़कों पर नारे लगाकर चले जाएं तब भी कोई दिक्कत नहीं है. बरेली में तोड़फोड़ की गई, हिंदुओं की दुकानें तोड़ी गई, इतना ही नहीं पुलिस पर पत्थर बरसाए गए. आम नागरिक पर पत्थर बरसाए गए जब वहां पत्थर बरसाएं जाएंगे तो क्या उन पर फूल बरसाएंगे?.

कांवड़‍िया उत्‍पात नहीं मचाता

धर्म पाल सिंह ने कहा कि कांवड़‍िया कोई उत्पात नहीं करता है, वह कायदे से गीत गाते हुए जाते हैं. अगर कोई कांवड़‍िया उत्पात करेगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी. बता दें कि धर्मपाल सिंह रविवार को उन्नाव पहुंचे थे. मीडिया से बातचीत में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयानों पर पलटवार किया.

