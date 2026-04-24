'पापा मेरे शव को हाथ न लगाएं' कानपुर के युवा वकील ने लिखा सुसाइड नोट, मोबाइल स्टेटस बना आखिरी संदेश

Kanpur Lawyer Suicide: उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां 23 वर्षीय युवा वकील प्रियांशु श्रीवास्तव ने आत्महत्या कर ली. उन्होंने यह खौफनाक कदम उठाने से पहले अपना सुसाइड नोट मोबाइल स्टेटस पर साझा किया, जिसे उन्होंने अपनी “अंतिम इच्छा” बताया. यह घटना 23 अप्रैल को दोपहर करीब 12:05 बजे की बताई जा रही है.

मोबाइल स्टेटस में लिखा पूरा दर्द

प्रियांशु ने अपने सुसाइड नोट में बचपन से लेकर अब तक झेले मानसिक उत्पीड़न का विस्तार से जिक्र किया. उन्होंने बताया कि छोटी उम्र से ही उन्हें सख्त और अपमानजनक व्यवहार का सामना करना पड़ा. एक घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा कि बचपन में मामूली गलती पर उन्हें निर्वस्त्र कर घर से बाहर भगा दिया गया था, जिसने उनके मन पर गहरा असर छोड़ा.

पढ़ाई और करियर को लेकर दबाव

प्रियांशु ने बताया कि पढ़ाई के दौरान उन पर जरूरत से ज्यादा दबाव डाला गया. उन्होंने अपनी रुचि के खिलाफ विषय चुनने और परीक्षा में कम नंबर आने पर अपमान और धमकियों का सामना करने की बात कही. उन्होंने यह भी लिखा कि 2025 में लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बावजूद वे बार काउंसिल में पंजीकरण नहीं करा सके.

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परिवारिक तनाव बना वजह

सुसाइड नोट में उन्होंने अपने पिता पर लगातार मानसिक दबाव, शक और अपमान करने के आरोप लगाए. उन्होंने लिखा कि हर समय उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाती थी और मामूली बातों पर बेइज्जती की जाती थी. हाल ही में मोहल्ले में हुई सार्वजनिक बेइज्जती ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया.



अंतिम शब्द और अपील

प्रियांशु ने अपने आखिरी संदेश में समाज और माता-पिता से अपील की कि बच्चों पर उतना ही दबाव डालें, जितना वे सह सकें. उन्होंने लिखा कि “रोज-रोज घुटकर मरने से बेहतर है एक दिन में सब खत्म कर देना. ” उन्होंने यह भी इच्छा जताई कि उनकी मृत्यु के बाद उनके पिता उनके शव को न छुएं.

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