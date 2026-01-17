आखिरी बार पूछ रहा हूं… शादी करोगी या नहीं? कानपुर में प्रेमी की जिद और प्रेमिका की चुप्पी बनी काल

Kanpur News/ प्रवीन पांडेय: उत्तर प्रदेश के कानपुर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने प्रेमिका से वीडियो कॉल पर बात करते हुए अपनी जान गंवा दी. बताया गया कि घटना के दिन युवक अपनी प्रेमिका से वीडियो कॉल पर बातचीत कर रहा था. काफी देर तक चली बातचीत के बाद संपर्क टूट गया. इसके कुछ समय बाद युवक का फोन लगातार बजता रहा, लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं किया. अनहोनी की आशंका होने पर जब छोटा भाई घर पहुंचा तो युवक मृत अवस्था में मिला.

कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये घटना बजरिया थाना क्षेत्र की बताई जा रही है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. मिली जानकारी के अनुसार, युवक गौतम लोहा मंडी स्थित एक कारखाने में काम करता था और उसका करीब ढाई साल से नौबस्ता खाड़ेपुर इलाके में रहने वाली एक युवती से प्रेम संबंध था. परिजनों का कहना है कि दोनों के बीच शादी को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था. युवती ने कथित तौर पर अंतरजातीय विवाह का हवाला देते हुए शादी से इनकार कर दिया था.

परिजनों ने पुलिस को बताया कि लड़की इंटरकास्ट होने के कारण शादी के लिए मना कर रही थी, काफी प्रयास के बाद भी वह राजी नहीं हुई तो बेटे ने वीडियो कॉल के दौरान ही साड़ी का फंदा पंखे पर लगाया और फंदे पर झूल गया. शाम करीब 4 बजे डुग्गु घर पहुंचा, काफी देर दरवाजा खटखटाने के बाद भी न खुलने पर उसने झांक कर देखा तो गौतम का शव लटकता मिला. मामले की जानकारी पर बजरिया पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की.

परिजनों का आरोप

परिजनों ने आरोप लगाया है कि युवक मानसिक तनाव में था और इससे पहले भी उसने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी. मृतक के भाई और जीजा ने युवती पर मानसिक रूप से परेशान करने के आरोप लगाए हैं और मामले में कार्रवाई की मांग की है.

सूचना मिलते ही बजरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और कॉल डिटेल्स समेत अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

डिसक्लेमर- जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मानने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.