Kanpur Dehat News: एक तरफा मोहब्बत का खौफनाक इंतकाम! शादी में घुसकर दुल्हन पर सनकी आशिक ने ताना पिस्टल, फिर उठाया ऐसा कदम

Kanpur Dehat News: उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में बुधवार देर शाम आयोजित एक शादी समारोह में अचानक उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक युवक हथियार लेकर दुल्हन पर गोली चलाने के इरादे से गेस्ट हाउस में घुस आया. यह घटना मंगलपुर थाना क्षेत्र के एक गेस्ट हाउस की है, जहां औरैया निवासी युवती की शादी का कार्यक्रम चल रहा था. जैसे ही मेहमान रस्मों में व्यस्त थे, उसी दौरान कासगंज के नगला बैरू निवासी परवेश नाम का युवक अचानक वहां पहुंच गया.

क्या है पूरा मामला ?

यह घटना कानपुर देहात के कंचौसी कस्बे में हुआ है. जानकारी के अनुसार आरोपी परवेश काफी समय से दुल्हन से एकतरफा प्रेम करता था और वह उसके शादी करने को लेकर बौखला हुआ था. बताया गया कि युवक कई दिनों से शादी रुकवाने और दुल्हन से मिलने की कोशिश कर रहा था. घटना वाले दिन उसने न सिर्फ शादी स्थल तक पहुंचने की योजना बनाई, बल्कि अपने पास अवैध पिस्टल भी रखी, जिससे वह दुल्हन को नुकसान पहुंचाने की मंशा से आया था.समारोह में आते ही उसने दुल्हन को देखते ही पिस्टल निकाल ली.यह दृश्य देखते ही मेहमानों में चीख-पुकार मच गई और लोग इधर-उधर भागने लगे. परिजनों तथा बरातियों ने मिलकर आरोपी को काबू करने की कोशिश की, जिसके दौरान हल्की झड़प भी हुई. बताया जा रहा है कि युवक ने पिस्टल चलाने की भी कोशिश की, लेकिन लोगों ने समय रहते उसे पकड़ लिया

परिवारजन और मेहमानों में दहशत

गेस्ट हाउस में मौजूद लोग इस घटना से सहम गए. दुल्हन पक्ष के कई सदस्य डर के मारे रोने लगे. बरातियों ने तुरंत युवक को पकड़कर हथियार छीन लिया और पुलिस को सूचना दी.कई मेहमानों ने बताया कि कुछ ही सेकंड में माहौल सामान्य खुशी से दहशत में बदल गया.घटना के बाद शादी की कुछ रस्में रोक दी गईं और माहौल शांत करने में काफी समय लगा

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

सूचना मिलते ही मंगलपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवक परवेश को हिरासत में ले लिया. पुलिस हथियार की वैधता की जांच कर रही है और युवक से पूछताछ जारी है. प्रारंभिक जांच में एकतरफा प्रेम को घटना की मुख्य वजह माना जा रहा है. पुलिस ने बताया कि आरोपी परवेश के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और शादी स्थल पर सुरक्षा के मद्देनजर अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया.

समारोह में फिर शुरू हुई रस्में

पुलिस कार्रवाई और जांच के बाद माहौल थोड़ा सामान्य हुआ और परिवार ने सावधानी के बीच शादी की शेष रस्में पूरी कीं. हालांकि, घटना की दहशत लंबे समय तक मेहमानों के चेहरों पर साफ झलकती रही.

यह भी पढ़ें : यूपी का वो चौथा शहर, जहां सड़कों पर फर्राटा भरेंगे Pink Auto, एक नजर में जान लीजिए पूरा लेखा-जोखा

