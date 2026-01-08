Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3067757
Zee UP-Uttarakhandकानपुर

कानपुर में युवक की ईंटों से कुचलकर हत्या ! घर से 200 मीटर दूर खाली प्लॉट में मिला खून से लथपथ शव

 Kanpur News: कानपुर में एक युवक का शव उसके घर से करीब 200 मीटर दूर एक खाली प्लॉट में खून से लथपथ हालत में मिलने से इलाके में हलचल मच गई. घटनास्थल के पास खून से सनी ईंट मिलने से हत्या की आशंका और गहरी हो गई है.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Jan 08, 2026, 04:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कानपुर में युवक की ईंटों से कुचलकर हत्या ! घर से 200 मीटर दूर खाली प्लॉट में मिला खून से लथपथ शव

कानपुर न्यूज/प्रवीण पाण्डे : उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर स्थित कल्याणपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार रात एक युवक को ईंटों से कूचकर हत्या कर दी गई. युवक का शव उसके घर से करीब 200 मीटर दूर एक खाली प्लॉट में खून से लथपथ हालत में मिलने से इलाके में हलचल मच गई. मृतक की पहचान नानकारी निवासी 30 वर्षीय सोनू के रूप में हुई है. घटनास्थल के पास खून से सनी ईंट मिलने से हत्या की आशंका और गहरी हो गई है.

क्या हैं पूरा मामला ?
जानकारी के अनुसार, सोनू मंगलवार शाम करीब पांच बजे यह कहकर घर से निकला था कि वह थोड़ी देर में वापस आ जाएगा, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटा. परिजनों ने पहले अपने स्तर पर उसकी तलाश की. रिश्तेदारों और परिचितों से संपर्क किया गया, लेकिन सोनू का कोई सुराग नहीं मिला. रात भर खोजबीन के बावजूद जब कुछ पता नहीं चला तो परिजन चिंतित हो गए.

प्लॉट के अंदर सोनू खून से लथपथ शव 
बुधवार सुबह मोहल्ले के कुछ बच्चे घर से कुछ दूरी पर स्थित एक खाली प्लॉट के पास क्रिकेट खेल रहे थे. इसी दौरान गेंद प्लॉट के अंदर चली गई. जब बच्चे बाउंड्री फांदकर अंदर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए. प्लॉट के अंदर सोनू खून से लथपथ हालत में पड़ा हुआ था. उसके सिर और कान से काफी खून बह रहा था. घबराए बच्चे तुरंत बाहर आए और इसकी सूचना मोहल्ले के लोगों और परिजनों को दी.

Add Zee News as a Preferred Source

ईंट से सिर पर वार 
सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और सोनू की हालत देखकर बदहवास हो गए. उन्होंने देखा कि घटनास्थल के पास एक ईंट पड़ी थी, जिस पर खून लगा हुआ था. इससे जायजा लगाया रहा है कि सोनू की हत्या ईंट से सिर पर वार कर की गई है. परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और गंभीर हालत में सोनू को निजी अस्पताल ले जाया गया. वहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए उसे हैलट अस्पताल रेफर कर दिया

अस्पताल में दम तोड़ दिया 
दरअसल, हैलट अस्पताल में इलाज के दौरान सोनू ने दम तोड़ दिया. उसकी मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. सूचना पर कल्याणपुर थाना पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच-पड़ताल की. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

यह भी पढ़ें : शादी कर पढ़ाया-लिखाया...दारोगा बनते ही उसी पत्नी ने पति पर की FIR! जानिए क्या है पूरा मामला
 

TAGS

Kanpur News

Trending news

Brij Bhushan Sharan
बृजभूषण शरण सिंह को मिला 'ढाई करोड़ का गिफ्ट', लंदन से गोंडा पहुंचा खास उपहार
Kanpur News
क्रिकेट खेलते बच्चों ने देखा खौफनाक मंजर ! खाली प्लॉट में मिला खून से लथपथ शव
Agra News
फर्जी अपहरण....कपड़ा सेल्समैन की झूठी कहानी, 5 घंटे में पुलिस ने खोली पोल
Hapur News
शादी कर पढ़ाया-लिखाया...दारोगा बनते ही उसी पत्नी ने पति पर की FIR! जानिए पूरा मामला
Amethi news
अमेठी में टिकीं स्मृति ईरानी: घर के बाद अब SIR में जुड़वाया नाम, समझिए सियासी मायने
Sonbhadra News
सपा के कद्दावर नेता का निधन, क्षेत्र में दौड़ी शोक की लहर
Rampur News
पाकिस्तान की नागरिक! फर्जी कागजों से यूपी में सरकारी नौकरी.. 33 साल बाद FIR दर्ज
Etah news
एटा में राजस्व टीम पर हमला, पैमाइश के दौरान बवाल, सरकारी गाड़ी तोड़ी
up encounter news
हापुड़ से औरैया तक ऑपरेशन लंगड़ा...प्रहार तगड़ा! शातिर गैंगस्टर को लगी गोली
Lucknow news
‘वोट बचाओ, नागरिकता बचाओ...' अखिलेश यादव का भाजपा पर बड़ा हमला