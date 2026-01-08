कानपुर में युवक की ईंटों से कुचलकर हत्या ! घर से 200 मीटर दूर खाली प्लॉट में मिला खून से लथपथ शव

कानपुर न्यूज/प्रवीण पाण्डे : उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर स्थित कल्याणपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार रात एक युवक को ईंटों से कूचकर हत्या कर दी गई. युवक का शव उसके घर से करीब 200 मीटर दूर एक खाली प्लॉट में खून से लथपथ हालत में मिलने से इलाके में हलचल मच गई. मृतक की पहचान नानकारी निवासी 30 वर्षीय सोनू के रूप में हुई है. घटनास्थल के पास खून से सनी ईंट मिलने से हत्या की आशंका और गहरी हो गई है.

क्या हैं पूरा मामला ?

जानकारी के अनुसार, सोनू मंगलवार शाम करीब पांच बजे यह कहकर घर से निकला था कि वह थोड़ी देर में वापस आ जाएगा, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटा. परिजनों ने पहले अपने स्तर पर उसकी तलाश की. रिश्तेदारों और परिचितों से संपर्क किया गया, लेकिन सोनू का कोई सुराग नहीं मिला. रात भर खोजबीन के बावजूद जब कुछ पता नहीं चला तो परिजन चिंतित हो गए.

प्लॉट के अंदर सोनू खून से लथपथ शव

बुधवार सुबह मोहल्ले के कुछ बच्चे घर से कुछ दूरी पर स्थित एक खाली प्लॉट के पास क्रिकेट खेल रहे थे. इसी दौरान गेंद प्लॉट के अंदर चली गई. जब बच्चे बाउंड्री फांदकर अंदर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए. प्लॉट के अंदर सोनू खून से लथपथ हालत में पड़ा हुआ था. उसके सिर और कान से काफी खून बह रहा था. घबराए बच्चे तुरंत बाहर आए और इसकी सूचना मोहल्ले के लोगों और परिजनों को दी.

ईंट से सिर पर वार

सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और सोनू की हालत देखकर बदहवास हो गए. उन्होंने देखा कि घटनास्थल के पास एक ईंट पड़ी थी, जिस पर खून लगा हुआ था. इससे जायजा लगाया रहा है कि सोनू की हत्या ईंट से सिर पर वार कर की गई है. परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और गंभीर हालत में सोनू को निजी अस्पताल ले जाया गया. वहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए उसे हैलट अस्पताल रेफर कर दिया

अस्पताल में दम तोड़ दिया

दरअसल, हैलट अस्पताल में इलाज के दौरान सोनू ने दम तोड़ दिया. उसकी मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. सूचना पर कल्याणपुर थाना पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच-पड़ताल की. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

