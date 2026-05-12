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कानपुर देहात में युवक ने नाबालिग प्रेमिका की गला रेतकर की हत्या, फिर खुद फांसी लगाकर दी जान

Kanpur Dehat News: कानपुर में उस समय सनसनी फैल गई जब एक बंद कमरे के भीतर युवक और एक नाबालिग किशोरी के शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुए. 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 12, 2026, 02:58 PM IST
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कानपुर देहात में युवक ने नाबालिग प्रेमिका की गला रेतकर की हत्या, फिर खुद फांसी लगाकर दी जान

कानपुर देहात न्यूज/आलोक त्रिपाठी:  उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र स्थित अकारू गांव मंगलवार को उस समय सनसनी फैल गई जब एक बंद कमरे के भीतर युवक और एक नाबालिग किशोरी के शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुए. इस रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि युवक ने अपनी नाबालिग प्रेमिका की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की और फिर खुद फांसी के फंदे पर झूल गया.

क्या है पूरा मामला ? 
दरअसल, मृतक युवक की पहचान 25 वर्षीय युवक के रूप में हुई है, जो मूल रूप से औरैया जनपद का निवासी था. वह पिछले कुछ समय से अकारू गांव में अपनी मामी के घर रह रहा था. इसी दौरान उसका संपर्क पड़ोस में रहने वाली एक नाबालिग किशोरी से हुआ. धीरे-धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और उनके प्रेम संबंधों की चर्चा पूरे गांव में होने लगी. हालांकि, इस प्रेम कहानी का अंत इतना वीभत्स होगा, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी.

डोली नहीं उठने देंगे
मृतिका की मां ममता ने रोते हुए पुलिस को बताया कि युवक और किशोरी के बीच बातचीत होती थी. उन्होंने एक चौंकाने वाला दावा करते हुए कहा कि युवक अक्सर धमकी भरे लहजे में कहता था, तुम्हारी बिटिया की डोली नहीं उठने देंगे. मंगलवार को दोनों के बीच किसी बात को लेकर तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद युवक ने कथित तौर पर आवेश में आकर धारदार हथियार से किशोरी पर हमला कर दिया और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी.

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कमरे का मंजर देख फटी रह गईं आंखें
काफी देर तक जब दोनों कमरे से बाहर नहीं निकले, तो परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई. जब दरवाजा खोलकर अंदर देखा गया, तो वहां का दृश्य भयावह था. फर्श पर किशोरी का लहूलुहान शव पड़ा था और युवक फंदे से लटका हुआ था. परिजनों की चीख-पुकार सुनकर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई. सूचना मिलते ही मंगलपुर थाना पुलिस और आला अधिकारी भारी बल के साथ मौके पर पहुंचे.

पुलिस और फोरेंसिक टीम की जांच जारी
घटना की गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से खून से सने हथियार और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. इस घटना के बाद से अकारू गांव में मातम पसरा हुआ है और लोग दहशत में हैं. पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है ताकि हत्या और आत्महत्या के पीछे की सटीक वजहों का खुलासा हो सके.

यह भी पढ़ें : अनिरुद्धाचार्य के आश्रम में फूट-फूटकर कर रोइ लड़की, देवरिया से वृंदावन तक हिंदू बेटियों को फंसाने की साजिश पर विधायक सख्त
 

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