'मुझे इंसाफ चाहिए...'कानपुर थाने में युवक ने खुद को लगाई आग, थाना प्रभारी सहित 3 पुलिसकर्मी झुलसे

पारिवारिक विवाद और मुकदमों का है मामला

शुरुआती जांच में सामने आया है कि यह पूरा मामला पति-पत्नी के बीच चल रहे गंभीर पारिवारिक विवाद से जुड़ा हुआ है. पेशे से मजदूर महेश की शादी साल 2015 में सचेंडी की पूनम से हुई थी. उनके दो बच्चे (8 साल का बेटा और 13 साल की बेटी) हैं. महेश का आरोप था कि उसकी पत्नी का किसी और से संबंध है, जिसके चलते वह घर में उसके साथ मारपीट और गाली-गलौज करती है. वहीं दूसरी तरफ, पत्नी पूनम ने एक दिन पहले यानी 13 जुलाई की रात 8 बजे महाराजपुर थाने में महेश के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था. तहरीर के अनुसार, महेश शराब पीकर घर आया और उसने पूनम के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे उसे गंभीर अंदरूनी चोटें आईं.