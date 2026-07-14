'मुझे इंसाफ चाहिए...'कानपुर थाने में युवक ने खुद को लगाई आग, थाना प्रभारी सहित 3 पुलिसकर्मी झुलसे

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कानपुर/प्रवीण पांडेय: उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां महाराजपुर थाने के गेट पर एक युवक ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास किया. आग की लपटों से घिरे युवक को बचाने की कोशिश में थाना प्रभारी (SHO), एक दरोगा और एक सिपाही भी झुलस गए. सभी घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां युवक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है.
मुझे इंसाफ चाहिए चिल्लाते हुए लगाई आग
घटना मंगलवार (14 जुलाई) सुबह करीब 11:10 बजे की है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, महाराजपुर के फुफवार निवासी महेश पासी (32) महाराजपुर थाने पहुंचा. उसने अपनी पत्नी के खिलाफ मारपीट और अवैध संबंधों के गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस को एक प्रार्थना पत्र दिया. प्रार्थना पत्र देने के तुरंत बाद वह थाने के मुख्य गेट की तरफ गया और 'मुझे इंसाफ चाहिए' चिल्लाने लगा. इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने अपने पास रखी बोतल से खुद पर पेट्रोल छिड़का और माचिस जलाकर आग लगा ली.
बचाने दौड़े पुलिसकर्मी भी आए आग की चपेट में
युवक को आग की लपटों में घिरा देख थाने में अफरा-तफरी मच गई. उसे तड़पते हुए देख अंदर मौजूद पुलिसकर्मी तुरंत कंबल और पानी लेकर उसकी ओर दौड़े. युवक को बचाने के प्रयास में थाना प्रभारी (SHO) जनार्दन सिंह, दरोगा गौरव सौलिया, सिपाही अरुण कुमार भी गंभीर रूप से झुलस गए. पुलिसकर्मियों ने सूझबूझ दिखाते हुए किसी तरह आग पर काबू पाया और गंभीर रूप से झुलसे महेश को तुरंत उर्सला अस्पताल में भर्ती कराया.
पारिवारिक विवाद और मुकदमों का है मामला
शुरुआती जांच में सामने आया है कि यह पूरा मामला पति-पत्नी के बीच चल रहे गंभीर पारिवारिक विवाद से जुड़ा हुआ है. पेशे से मजदूर महेश की शादी साल 2015 में सचेंडी की पूनम से हुई थी. उनके दो बच्चे (8 साल का बेटा और 13 साल की बेटी) हैं. महेश का आरोप था कि उसकी पत्नी का किसी और से संबंध है, जिसके चलते वह घर में उसके साथ मारपीट और गाली-गलौज करती है. वहीं दूसरी तरफ, पत्नी पूनम ने एक दिन पहले यानी 13 जुलाई की रात 8 बजे महाराजपुर थाने में महेश के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था. तहरीर के अनुसार, महेश शराब पीकर घर आया और उसने पूनम के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे उसे गंभीर अंदरूनी चोटें आईं.
पुलिस का आधिकारिक बयान
कानपुर एडीसीपी (पूर्वी) शिवा सिंह के मुताबिक, 14 जुलाई को महाराजपुर थाने के बाहर एक युवक द्वारा आग लगाने की सूचना मिली थी. युवक ने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया था और फिर गेट पर जाकर ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर खुद को आग के हवाले कर दिया. युवक लगभग 70 से 80 प्रतिशत तक झुलस गया है. पुलिस मामले के सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है.