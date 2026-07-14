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'मुझे इंसाफ चाहिए...'कानपुर थाने में युवक ने खुद को लगाई आग, थाना प्रभारी सहित 3 पुलिसकर्मी झुलसे

कानपुर के महाराजपुर थाने के बाहर युवक ने पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास किया. बचाने में SHO समेत तीन पुलिसकर्मी झुलस गए. युवक की हालत गंभीर है.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 14, 2026, 03:23 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 03:23 PM IST
'मुझे इंसाफ चाहिए...'कानपुर थाने में युवक ने खुद को लगाई आग, थाना प्रभारी सहित 3 पुलिसकर्मी झुलसे
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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