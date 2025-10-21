Advertisement
Zee UP-Uttarakhandकानपुर

कानपुर देहात में दिवाली पर युवक को उतारा मौत के घाट, पटाखों की गूंज में गूंजीं गोलियां

Kanpur Dehat News: दीपावली की जगमगाती रात उस वक्त दहशत में बदल गई जब पटाखों की आवाजों के बीच गोलियों की गूंज सुनाई दी. गजनेर थाना क्षेत्र के तरौंदा गांव में अज्ञात हमलावरों ने 25 वर्षीय गौरव अवस्थी की चार गोली मारकर हत्या कर दी.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 21, 2025, 11:08 AM IST
आलोक त्रिपाठी/कानपुर देहात: दीपावली की जगमगाती रात उस वक्त दहशत में बदल गई जब पटाखों की आवाजों के बीच गोलियों की गूंज सुनाई दी. गजनेर थाना क्षेत्र के तरौंदा गांव में अज्ञात हमलावरों ने 25 वर्षीय गौरव अवस्थी की चार गोली मारकर हत्या कर दी और शव सड़क किनारे फेंक दिया. सुबह जब राहगीरों ने शव देखा तो इलाके में सनसनी फैल गई. 

मातम में बदला त्योहार
बताया जा रहा है कि गौरव अवस्थी फैक्ट्री में ठेकेदारी का काम करता था और अपने ननिहाल में रह रहा था. उसकी आगामी 30 नवंबर को शादी तय थी, कार्ड छप चुके थे और तैयारियां लगभग पूरी थीं. लेकिन दीपों के त्यौहार पर खुशियों का घर मातम में बदल गया. गौरव की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. दिवाली पर जिस घर में खुशियां मनाई जा रही थीं, अचानक आई इस खबर ने परिजनों को तोड़ दिया. गांव में मातम का माहौल है.

स्थानीय लोगों का क्या कहना
स्थानीय लोगों के अनुसार गौरव की पहचान कई रसूखदार और राजनीतिक लोगों से थी, जिसके चलते उसकी कुछ लोगों से रंजिश भी चल रही थी. आशंका है कि हत्या किसी पुरानी दुश्मनी का परिणाम हो सकती है. घटना के खुलासे के लिए कई टीमों का गठन किया गया है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही हत्यारों को गिरफ्तार कर सच सामने लाया जाएगा.

पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल
वहीं इस हत्याकांड की जानकारी मिलते ही पुलिस, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वायड ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए. एसपी, एएसपी, सीओ सहित कई थानों का फोर्स घटनास्थल पर पहुंचा और जांच शुरू की गई. जानकारी के मुताबिक पुलिस ने हत्याकांड के खुलासे के लिए कई टीम गठित की हैं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा.

TAGS

kanpur Dehat

