'मेरा बॉयफ्रेंड बेकसूर है…' मौत से पहले प्रेमिका का आया वीडियो, प्राइवेट पार्ट से मिले कपड़े के टुकड़े!

Kanpur News/प्रवीण पांडे: उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है. जहां पर एक युवती के मौत से पहले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह अपने बॉयफ्रेंड और उसके परिवार को निर्दोष बताते हुए कह रही है कि अगर उसे कुछ हो जाए, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए.

क्या कर रही है वीडियो में?

वीडियो में युवती कहती नजर आ रही है कि मेरा बॉयफ्रेंड और उसके घर वाले बिल्कुल बेकसूर हैं. अगर मैं जिंदा रही तो अपने प्यार के साथ ही रहूंगी. अगर मुझे कुछ हो जाए तो इन लोगों को कोई न फंसाए. मेरे मम्मी-पापा कोई नहीं हैं. उसने यह भी कहा कि वह बीते छह महीनों से अपने प्रेमी के साथ रह रही है और उसी के साथ आगे भी जीवन बिताना चाहती है.

कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये घटना विधनू थाना क्षेत्र की बताई जा रही है. ऐसा बताया जा रहा है कि महिला 6 महीने पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी. तब से वह उसी के साथ रह रही थी. 8 दिसंबर को महिला की मौत हो गई थी. उसके प्राइवेट पार्ट में कपड़े के टुकड़े मिले थे. लड़की के घरवालों ने उसके बॉयफ्रेंड पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

पिता ने लगाया हत्या का आरोप

वहीं मृतक मानसी के पिता ने आरोप लगाया है कि मनीष उनकी बेटी को किसी से बात नहीं करने देता था. 6 दिसंबर को मानसी ने अपनी मौसी की बेटी को फोन किया था, लेकिन कॉल के दौरान मनीष ने फोन छीन लिया. इसके दो दिन बाद ही मानसी की मौत हो गई. पिता का कहना है कि उनकी बेटी की हत्या की गई है.

पुलिस जांच में शामिल किया गया वीडियो

वहीं मृतक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी मनीष को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. घाटमपुर एसीपी कृष्णकांत यादव ने बताया कि सामने आया वीडियो जांच का अहम हिस्सा है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मौत के कारणों की गहन जांच की जा रही है. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है. हिलहाल ये मामला पूरे जिले में चर्चाओं का विषय बन चुका है. अब यही देखना होगा कि पुलिस आगे कौन सी कार्रवाई करती है.

