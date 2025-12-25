Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3053152
Zee UP-Uttarakhandकानपुर

मुझे कुछ हो जाए तो GF के घर वाले जिम्मेदार..प्रेमिका के घर के पास लटकी मिली लाश, परिजनों ने लगाए हत्या के आरोप

Kanpur Dehat News: कानपुर देहात जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जहां एक युवक का शव नीम के पेड़ से मफलर के फंदे पर लटका हुआ मिला.  23 वर्षीय शटरिंग कारीगर की मौत को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 25, 2025, 03:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Kanpur Dehat News
Kanpur Dehat News

कानपुर देहात/आलोक त्रिपाठी: यूपी के कानपुर देहात जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जहां एक युवक का शव नीम के पेड़ से मफलर के फंदे पर लटका हुआ मिला.  23 वर्षीय शटरिंग कारीगर की मौत को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं. मरने से पहले सोशल मीडिया पर लिखा “अगर मुझे कुछ हो जाए तो प्रेमिका के घर वाले जिम्मेदार” होंगे. परिजनों ने साजिशन हत्या का आरोप लगाया है.

 

गांव में फैली सनसनी
मृतक की पहचान अखिलेश कुमार, निवासी कंठीपुर (थाना साढ़) के रूप में हुई. सुबह जब ग्रामीणों की नजर प्रेमिका के घर के पास स्थित नीम के पेड़ पर पड़ी, तो गांव में सनसनी फैल गई. कुछ ही देर में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए. सीओ अकबरपुर संजय सिंह और गजनेर थाना प्रभारी जनार्दन प्रताप सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को नीचे उतरवाया.

Add Zee News as a Preferred Source

परिजनों ने लगाए हत्या के आरोप
परिजन इस मौत को आत्महत्या मानने से साफ इनकार कर रहे हैं. मृतक की बहन लक्ष्मी और पिता छेदीलाल का आरोप है कि अखिलेश को प्रेम प्रसंग के नाम पर साजिशन गांव बुलाया गया. रात में उसकी पिटाई कर हत्या की गई और बाद में सबूत मिटाने के इरादे से शव को पेड़ से लटका दिया गया, ताकि मामला आत्महत्या का लगे.

इंस्टाग्राम पोस्ट हुई वायरल
मामले को और रहस्यमय बनाती है वह डिजिटल डायरी, जो अखिलेश ने मरने से पहले इंस्टाग्राम पर लिखी. पोस्ट में उसने साफ कहा था कि प्रेमिका पहले भागकर शादी की बात कर रही थी, लेकिन गांव पहुंचते ही मुकर गई. उसने यह भी लिखा कि उसे जान से मारने की कोशिश की गई है और अगर उसके साथ कुछ होता है तो प्रेमिका और उसके परिजन जिम्मेदार होंगे. इन पोस्टों में वह खुद को जान बचाने के लिए इधर-उधर छिपता हुआ भी बताता है.

परिजनों का क्या कहना?
परिजनों के अनुसार, अखिलेश बेंगलुरु में काम करता था और वहीं से सीधे भिल्सी गांव पहुंचा था. परिवार को उसके गांव आने की भनक तक नहीं लगी. अब पुलिस ने तहरीर के आधार पर किशोरी, उसके पिता, मां और भाई के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सोशल मीडिया पोस्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है.

डिस्क्लेमर- जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मानने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.

 

TAGS

Kanpur Dehat News

Trending news

Kanpur Dehat News
मुझे कुछ हो जाए तो...GF के घर के पास लटकी मिली लाश, परिजनों ने लगाए हत्या के आरोप
Sonbhadra News
सोनभद्र में ‘महिला वेश’ वाले झपट्टामार गिरोह का पर्दाफाश, तीन गिरफ्तार
Atal Bihari Vajpayee
अटल जी की कौन सी है बॉलीवुड की फेवरेट फिल्म? जिसे एक-दो नहीं बल्कि 25 बार देखी
mayawati
बसपा सुप्रीमो मायावती बनीं दादी, भतीजे आकाश आनंद के घर गूंजी किलकारी
UP News
..और खत्म हो गईं चार जिंदगी, बागपत और अलीगढ़ में 'प्रेम कहानी' का दर्दनाक अंत
Moradabad latest news
मुरादाबाद में अपना घर खरीदना हुआ सस्ता, पूरे भुगतान पर 25% की छूट
Varanasi latest news
शिफ्ट खत्म, प्लेन नहीं उड़ाऊंगा...एयरपोर्ट पर इंडिगो पायलट का 'हाई वोल्टेज ड्रामा'
UP News
यूपी के स्कूलों में बड़ा बदलाव, कम होगा बच्चों का मोबाइल स्क्रीन टाइम
dehradun news
अंकिता हत्याकांड पर अश्लील पोस्ट! उर्मिला सनावर, पूर्व MLA सुरेश के खिलाफ मुकदमा
aligarh news
'दही वाली गली' में मिलती है लाजवाब गजक, इस जिले की 'सर्दी की मिठाई' का स्वाद विदेश त