मुझे कुछ हो जाए तो GF के घर वाले जिम्मेदार..प्रेमिका के घर के पास लटकी मिली लाश, परिजनों ने लगाए हत्या के आरोप

कानपुर देहात/आलोक त्रिपाठी: यूपी के कानपुर देहात जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जहां एक युवक का शव नीम के पेड़ से मफलर के फंदे पर लटका हुआ मिला. 23 वर्षीय शटरिंग कारीगर की मौत को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं. मरने से पहले सोशल मीडिया पर लिखा “अगर मुझे कुछ हो जाए तो प्रेमिका के घर वाले जिम्मेदार” होंगे. परिजनों ने साजिशन हत्या का आरोप लगाया है.

गांव में फैली सनसनी

मृतक की पहचान अखिलेश कुमार, निवासी कंठीपुर (थाना साढ़) के रूप में हुई. सुबह जब ग्रामीणों की नजर प्रेमिका के घर के पास स्थित नीम के पेड़ पर पड़ी, तो गांव में सनसनी फैल गई. कुछ ही देर में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए. सीओ अकबरपुर संजय सिंह और गजनेर थाना प्रभारी जनार्दन प्रताप सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को नीचे उतरवाया.

परिजनों ने लगाए हत्या के आरोप

परिजन इस मौत को आत्महत्या मानने से साफ इनकार कर रहे हैं. मृतक की बहन लक्ष्मी और पिता छेदीलाल का आरोप है कि अखिलेश को प्रेम प्रसंग के नाम पर साजिशन गांव बुलाया गया. रात में उसकी पिटाई कर हत्या की गई और बाद में सबूत मिटाने के इरादे से शव को पेड़ से लटका दिया गया, ताकि मामला आत्महत्या का लगे.

इंस्टाग्राम पोस्ट हुई वायरल

मामले को और रहस्यमय बनाती है वह डिजिटल डायरी, जो अखिलेश ने मरने से पहले इंस्टाग्राम पर लिखी. पोस्ट में उसने साफ कहा था कि प्रेमिका पहले भागकर शादी की बात कर रही थी, लेकिन गांव पहुंचते ही मुकर गई. उसने यह भी लिखा कि उसे जान से मारने की कोशिश की गई है और अगर उसके साथ कुछ होता है तो प्रेमिका और उसके परिजन जिम्मेदार होंगे. इन पोस्टों में वह खुद को जान बचाने के लिए इधर-उधर छिपता हुआ भी बताता है.

परिजनों का क्या कहना?

परिजनों के अनुसार, अखिलेश बेंगलुरु में काम करता था और वहीं से सीधे भिल्सी गांव पहुंचा था. परिवार को उसके गांव आने की भनक तक नहीं लगी. अब पुलिस ने तहरीर के आधार पर किशोरी, उसके पिता, मां और भाई के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सोशल मीडिया पोस्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है.

