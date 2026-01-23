Advertisement
कानपुर

Kanpur News: नशेबाजी में हुआ विवाद, साथियों ने पीट-पीटकर युवक को उतारा मौत के घाट; फिर मौके से हुए फरार

Kanpur Drug Dispute News: कानपुर के घाटमपुर थाना क्षेत्र में एक युवक के साथियों ने ही लाठी-डंडों से पीट-पीटकर उसे मौत के घाट उतार दिया. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपियों की तलाश में जुट गई है.  

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Jan 23, 2026, 08:21 AM IST
Kanpur Drug Dispute News: उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है. यहां अपने ही साथियों ने एक युवक को पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया. फिर मौके से फरार हो गए. बताया जा रहा है कि नशेबाजी में उनके बीच विवाद हुआ था. जिसके चलते 24 साल के युवक की निर्मम हत्या कर दी गई.

क्या है ये पूरा मामला?
यह पूरी घटना कानपुर के घाटमपुर थाना क्षेत्र की है. जहा 24 साल का मोहित पाण्डेय ट्रक में क्लीनर का काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था. गुरुवार देर शाम वह मोहल्ले के दिलशाद उर्फ लोहा सिंह, ननका, सोनेलाल, गुड्डू के साथ गया था. उसके बाद घर से लगभग 50 मीटर दूर स्थित रसूलिया तालाब के पास नशेबाजी में उनके बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया. 

लाठी-डंडों से पीटकर युवक की हत्या
देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट शुरू हो गई. उन युवकों ने मोहित पाण्डेय को मार डाला. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं आरोपियों की तलाश में जुट गई है. मृतक के परिजनों ने पुलिस को बताया कि युवकों के बीच नशेबाजी को लेकर विवाद हुआ था. इसके बाद बाकी साथियों ने मिलकर मोहित की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी.

परिजनों का रो-रोकर हुआ बुरा हाल
मृतक के परिजनों ने यह भी बताया कि मारपीट होते देख जब मोहल्ले के लोग दौड़े तो आरोपी मौके से भाग खड़े हुए. घटनास्थल पर पड़े खून से लथपथ मोहित को देखकर परिजन सदमे में आ गए. हालांकि, उन्होंने बिना देरी के खून से लथपथ मोहित को लेकर घाटमपुर सीएचसी पहुंचे. जहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया. सभी का रो-रोकर बुरा हाल है. अब वह अपने बेटे की हत्या करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस
इस पूरी घटना पर घाटमपुर एसीपी कृष्णकांत यादव का कहना है कि घटना की जांच की जा रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश दे रही है.

