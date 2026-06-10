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कानपुर देहात में मोर्टार मिलने से मचा हड़कंप, पुलिस प्रशासन के फूले हाथ-पांव

kanpur dehat news: गजनेर थाना क्षेत्र के जसवापुर गांव में मछली पकड़ने गए युवकों को मोर्टार मिलने से सनसनी फैल गई. आननफानन में उस इलाके को सील कर दिया गया.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 10, 2026, 10:13 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 10:14 PM IST
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