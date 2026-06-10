सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर

फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह विस्फोटक सैन्य उपकरण तालाब तक कैसे पहुंचा. क्या यह किसी पुराने सैन्य अभ्यास का हिस्सा है, कबाड़ के रूप में यहां पहुंचा या फिर किसी अन्य माध्यम से यहां फेंका गया, इसकी जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू की जांच की जाएगी. वहीं ग्रामीणों से भी सतर्क रहने और संदिग्ध वस्तुओं से दूर रहने की अपील की गई है. फिलहाल मोर्टार मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं. बम स्क्वॉड और विशेषज्ञ टीम की जांच रिपोर्ट के बाद ही इस रहस्यमयी विस्फोटक वस्तु की पूरी सच्चाई सामने आ सकेगी.