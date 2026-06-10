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आलोक त्रिपाठी/कानपुर देहात: कानपुर देहात के गजनेर थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक तालाब से मिसाइलनुमा संदिग्ध वस्तु बरामद हुई. प्रारंभिक जांच में इसे मोर्टार बताया जा रहा है, जो एक प्रकार का विस्फोटक सैन्य उपकरण होता है. सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए और पूरे क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में ले लिया.
तालाब से मोर्टार मिलने से हड़कंप
कानपुर देहात के गजनेर थाना क्षेत्र के जसवापुर गांव में तालाब से मोर्टार मिलने की सूचना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. ग्रामीणों ने तालाब में एक संदिग्ध और मिसाइल जैसी दिखाई देने वाली वस्तु देखी, जिसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.
क्षेत्र की घेराबंदी की गई
मौके पर पहुंचे डिप्टी एसपी संजय सिंह ने बताया कि बरामद वस्तु मोर्टार प्रतीत हो रही है, जो एक प्रकार का विस्फोटक उपकरण होता है. हालांकि, इसकी वास्तविक स्थिति और क्षमता का पता विशेषज्ञ जांच के बाद ही चल सकेगा. सुरक्षा को देखते हुए क्षेत्र को घेराबंदी कर लोगों की आवाजाही सीमित कर दी गई है. एफएसएल टीम मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है, जबकि बम निरोधक दस्ता यानी बम स्क्वॉड को झांसी से बुलाया गया है. विशेषज्ञ टीम के पहुंचने के बाद मोर्टार को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय करने या हटाने की कार्रवाई की जाएगी.
सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर
फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह विस्फोटक सैन्य उपकरण तालाब तक कैसे पहुंचा. क्या यह किसी पुराने सैन्य अभ्यास का हिस्सा है, कबाड़ के रूप में यहां पहुंचा या फिर किसी अन्य माध्यम से यहां फेंका गया, इसकी जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू की जांच की जाएगी. वहीं ग्रामीणों से भी सतर्क रहने और संदिग्ध वस्तुओं से दूर रहने की अपील की गई है. फिलहाल मोर्टार मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं. बम स्क्वॉड और विशेषज्ञ टीम की जांच रिपोर्ट के बाद ही इस रहस्यमयी विस्फोटक वस्तु की पूरी सच्चाई सामने आ सकेगी.