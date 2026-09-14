/‘मेरे नाम से खाइए, बिल हम देंगे’....यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी का Free Food ऑफर मिलते ही उन्नाव की दुकानों पर उमड़ी भीड़

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ज्ञानेंद्र प्रताप/उन्नाव: यूपी के उन्नाव के चर्चित यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. सऊदी अरब से जारी किए गए उनके एक वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि उन्होंने उन्नाव के लोगों के लिए फ्री में खाना खिलाने का ऑफर दिया है. वीडियो में अनुराग कहते नजर आ रहे हैं कि उनके नाम से खाना खाइए और उसका बिल वह खुद देंगे.बताया जा रहा है कि वीडियो में उन्नाव की कुछ दुकानों का जिक्र किया गया है. अनुराग की अपील के बाद इन दुकानों पर लोगों की भीड़ पहुंची और लोगों ने खाना खाया. सोशल मीडिया पर इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.
खास तरीके से दी पार्टी
अनुराग द्विवेदी ने अपने 26वें जन्मदिन पर रविवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर अनोखे अंदाज में लोगों को जन्मदिन की पार्टी दी. सऊदी अरब से पोस्ट किए गए वीडियो में अनुराग द्विवेदी ने उन्नाव समेत पूरे भारत के लोगों के लिए अलग-अलग खाद्य पदार्थ मुफ्त में खाने की घोषणा की. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की शुरुआत अनुराग द्विवेदी ने दुर्गा माता, नवाबगंज स्थित कुशैरी देवी माता की जय बोलकर की.
क्रिकेट और फैंटेसी स्पोर्ट्स से जुड़े कंटेंट से मिली पहचान
अनुराग द्विवेदी मूल रूप से उन्नाव के नवाबगंज क्षेत्र के खजूर गांव से जुड़े हैं. क्रिकेट और फैंटेसी स्पोर्ट्स से जुड़े कंटेंट के जरिए उन्होंने सोशल मीडिया पर पहचान बनाई. बाद में बेटिंग और ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप्स के प्रमोशन से जुड़े आरोपों के कारण उनका नाम जांच एजेंसियों की कार्रवाई में सामने आया.
ED की कार्रवाई के बाद फिर चर्चा में नाम
दिसंबर 2025 में प्रवर्तन निदेशालय ने अनुराग द्विवेदी से जुड़े उन्नाव, लखनऊ और दिल्ली समेत कई ठिकानों पर कार्रवाई की थी. रिपोर्टों के मुताबिक, जांच ऑनलाइन बेटिंग और जुए से जुड़े नेटवर्क तथा कथित मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित थी. कार्रवाई के दौरान उन्नाव स्थित ठिकाने से लग्जरी गाड़ियों और अन्य सामान की जब्ती की खबरें भी सामने आई थीं.
ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म्स के प्रमोशन और उनसे जुड़ी कमाई के नेटवर्क में भूमिका
जांच एजेंसियों के अनुसार, अनुराग पर कथित तौर पर ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म्स के प्रमोशन और उनसे जुड़ी कमाई के नेटवर्क में भूमिका होने की जांच हुई. हालांकि, किसी भी आरोप को अंतिम दोषसिद्धि नहीं माना जाना चाहिए और जांच के निष्कर्ष संबंधित एजेंसियों/अदालत की प्रक्रिया पर निर्भर हैं.
अब फ्री खाने का वीडियो क्यों चर्चा में?
इसी पृष्ठभूमि के बीच सऊदी अरब से सामने आए इस नए वीडियो ने लोगों का ध्यान खींचा है. वीडियो में अनुराग द्वारा लोगों को अपने नाम से खाना खाने और भुगतान खुद करने की बात कही जा रही है. इसके बाद जिन दुकानों का वीडियो में जिक्र किया गया, वहां लोगों के पहुंचने की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे. यानी एक तरफ ED की कार्रवाई के बाद अनुराग लगातार चर्चा में रहे, तो अब ‘मेरे नाम से खाइए, पैसा हम देंगे’ वाले ऐलान ने उन्नाव में नया कौतूहल पैदा कर दिया है.
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