/‘मेरे नाम से खाइए, बिल हम देंगे’....यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी का Free Food ऑफर मिलते ही उन्नाव की दुकानों पर उमड़ी भीड़

ज्ञानेंद्र प्रताप/उन्नाव: यूपी के उन्नाव के चर्चित यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. सऊदी अरब से जारी किए गए उनके एक वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि उन्होंने उन्नाव के लोगों के लिए फ्री में खाना खिलाने का ऑफर दिया है. वीडियो में अनुराग कहते नजर आ रहे हैं कि उनके नाम से खाना खाइए और उसका बिल वह खुद देंगे.बताया जा रहा है कि वीडियो में उन्नाव की कुछ दुकानों का जिक्र किया गया है. अनुराग की अपील के बाद इन दुकानों पर लोगों की भीड़ पहुंची और लोगों ने खाना खाया. सोशल मीडिया पर इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.