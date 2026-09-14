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‘मेरे नाम से खाइए, बिल हम देंगे’....यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी का Free Food ऑफर मिलते ही उन्नाव की दुकानों पर उमड़ी भीड़

Free Food offer in Unnao: IPL प्रेडिक्शन और सट्टेबाजी ऐप्स के जरिए चर्चा में आए उन्नाव के मशहूर यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी ने सोशल मीडिया पर एक हैरान करने वाला वीडियो शेयर किया है. इस समय सऊदी अरब में मौजूद अनुराग ने देश भर के लोगों को उन्नाव स्थित कुछ चुनिंदा दुकानों पर फ्री में खाना खाने का ऑफर दिया है.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Sep 14, 2026, 09:53 AM IST|Updated: Sep 14, 2026, 09:53 AM IST
‘मेरे नाम से खाइए, बिल हम देंगे’....यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी का Free Food ऑफर मिलते ही उन्नाव की दुकानों पर उमड़ी भीड़
Image Credit: Unnao News

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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