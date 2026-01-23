चमोली: भगवान रूद्रनाथ जी के कपाट खुलने की तिथि घोषित, जानिए श्रद्धालुओं को कब मिलेंगे दर्शन

चमोली/पुष्कर चौधरी: चमोली जनपद में स्थित पंचकेदारों में प्रमुख भगवान रूद्रनाथ जी के कपाट खुलने की तिथि घोषित कर दी गई है. धार्मिक परंपराओं और विधि-विधानों के अनुसार दिनांक 18 मई को प्रातः शुभ मुहूर्त में भगवान रूद्रनाथ जी के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन हेतु खोल दिए जाएंगे. कपाट खुलने की इस पावन तिथि की घोषणा गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर में तीर्थ पुरोहितों द्वारा की गई. हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कपाट खुलने से पूर्व मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार, पूजा-अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ किया गया .

पंचकेदारों में खास महत्व

भगवान रूद्रनाथ जी का मंदिर पंचकेदारों में एक विशेष स्थान रखता है. यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जहाँ उनकी मुखाकृति की पूजा होती है. समुद्र तल से दस हज़ार फीट की अधिक ऊँचाई पर स्थित यह तीर्थ स्थल अपनी आध्यात्मिक शांति, प्राकृतिक सौंदर्य और कठिन यात्रा मार्ग के लिए जाना जाता है.

ऐतिहासिक 180 किमी बड़ी नंदा जात 2026 का ऐलान

वहीं, चमोली उत्तराखंड की आराध्य देवी माँ नंदा देवी की आस्था और परंपरा से जुड़ी ऐतिहासिक 180 किलोमीटर लंबी बड़ी नंदा जात 2026 को लेकर आज नंदानगर स्थित सिद्धपीठ नंदाधाम कुरूड़ में विधिवत ऐलान किया गया. शुक्रवार को वसंत पंचमी के पावन अवसर पर गौड़ पुजारियों एवं मंदिर समिति की उपस्थिति में दिन पट्टा निकाला गया, जिसके साथ ही बड़ी नंदा जात की तिथि घोषित की गई.

इस अवसर पर माँ नंदा देवी का पार्श्व अवतरण कर परंपरागत रीति-रिवाजों के साथ बड़ी जात के शुभारंभ की घोषणा की गई. मंदिर प्रांगण में विधिवत धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे. इस दौरान पूरे क्षेत्र में भक्तिमय और उत्सवपूर्ण वातावरण देखने को मिला.

आयोजन समिति के अनुसार इस वर्ष बड़ी नंदा जात में कुल 26 पड़ाव निर्धारित किए गए हैं. तय कार्यक्रम के अनुसार 5 सितंबर 2026 को माँ नंदा देवी की डोली नंदाधाम कुरूड़ से यात्रा का शुभारंभ कर अपने प्रथम पड़ाव चरबंग गांव पहुंचेगी. इसके पश्चात विभिन्न पारंपरिक पड़ावों से गुजरते हुए 16 सितंबर को माँ नंदा देवी की डोली अपने धर्म भाई के गांव वाण पहुंचेगी.

वहीं, 20 सितंबर 2026 को बड़ी नंदा जात अपने अंतिम पड़ाव शिलासमुद्र से आगे बढ़ते हुए होमकुंड पहुंचेगी, जहां विधिवत धार्मिक अनुष्ठानों के साथ माँ नंदा देवी को कैलाश के लिए विदा किया जाएगा. इसके उपरांत श्रद्धालु परंपरा के अनुसार जामुन डाली लौटेंगे.