देवभूमि का चमत्कारी कुंड! हजारों फीट ऊंची बर्फीली वादियों में भी हमेशा खौलता रहता है जल

Badrinath Taptkund Mystery: बद्रीनाथ धाम चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है. यहां तापमान साल के बारह महीने ठंडा रहता है, लेकिन यहां से कुछ दूरी पर स्थित चमत्कारी कुंड का पानी हमेशा गर्म रहता है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 12, 2025, 05:23 PM IST
Badrinath Taptkund
Badrinath Taptkund

Badrinath Taptkund Mystery: देवभूमि उत्तराखंड अपनी खूबसूरत नजारों के साथ रोचक किस्से कहानियों के लिए फेमस है. यहां ऐतिहासिक स्थलों से लेकर मंदिरों तक में कई आकर्षण रहस्य देखने और सुनने को मिल जाएंगे. इन्हीं में से एक उत्तराखंड के चमोली में स्थित बद्रीनाथ धाम का तप्त कुंड है.  

बद्रीनाथ धाम स्थित तप्त कुंड 
बद्रीनाथ धाम चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है. यहां तापमान साल के बारह महीने ठंडा रहता है, लेकिन यहां से कुछ दूरी पर स्थित तप्त कुंड स्थित है. यहां पर मानइस में तापमान होने के बावजूद कुंड का पानी हमेशा गर्म रहता है. तप्त कुंड को भगवान अग्निदेव का निवास स्थल पर भी माना जाता है. मान्यता है कि कुंड के पानी में स्नान करने से शरीर की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं. 

तप्त कुंड की ये है मान्यता 
पौराणिक कथाओं के अनुसार, शंकराचार्य के स्वप्न में भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति नारद कुंड में दिखाई दी थी. वहां से मिली मूर्ति को अलकनंदा नदी के किनारे और बद्रीनाथ मंदिर के ठीक नीचे स्थित गरुड़ गुफा में रखा गया था. मूर्ति को रखने के बाद दिव्य अग्नि प्रज्वलित हुई और साथ ही गुफा में तप्त कुंड भी उत्पन्न हुआ. आज भी तप्त कुंड गरुड़ गुफा में मौजूद है, लेकिन चारों ओर शिलाओं से घिरा होने के कारण आमजन उसे देख नहीं पाते हैं. 

चंदन का लेप लगाकर करते हैं बद्रीनाथ के दर्शन 
इस दिव्य तप्त कुंड के जल से ही भगवान श्री नारायण की मूर्ति को स्नान कराया जाता है. इसी तप्त कुंड से ही बद्रीनाथ क्षेत्र में स्थित अन्य तप्त कुंडों में जल प्रवाहित होता है. इन तप्त कुंडों में श्रद्धालु स्नान करने के बाद गरुड़ गुफा में जाकर दिव्य कुंड के जल से घिसे चंदन का लेप अपने माथे पर धारण करके भगवान बद्रीनाथ जी के दर्शन करने जाते हैं. 

'कुंड में कहां से आता है पानी, आज भी रहस्य बना'
आज भी यह दिव्य कुंड गरुड़ गुफा में मौजूद है. करीब दस हजार फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित श्री बद्रीनाथ धाम में हर मौसम में इस कुंड का जल एक समान गर्म रहता है, जबकि बद्रीनाथ मंदिर छह महीने बर्फ से ढका रहता है, तब भी जल एक समान गर्म रहता है. आज तक इस कुंड के जल का उद्गम का पता नहीं चल पाया है. आज भी इस स्थान पर तपस्वी कठिन सूर्य साधना और नारायण साधना करते हैं. 

यह भी पढे़ं : Uttarakhand Winter: सावधान: उत्तराखंड में अब पड़ने वाली है जमा देने वाली ठंड, शीतलहर से बढ़ी ठिठुरन, IMD के अलर्ट ने चौंकाया!

यह भी पढे़ं :  Uttarakhand High Alert: दिल्ली धमाके के बाद खौफ में उत्तराखंड, हर रास्ते पर सख्त चेकिंग, उधम सिंह नगर में हाई अलर्ट!

