Ganesh Chaturthi 2025: उत्तराखंड में कहां होती है बगैर सिर वाले गणेश जी की पूजा, विनायक चतुर्थी पर मंदिर में उमड़ता है भक्तों का सैलाब

Uttarakhand News: गणेशचतुर्थी का पर्व शुरू होते ही मंदिरों में ही नहीं गली-मोहल्लों में भी गणेश पंडाल लगाए जाते हैं. भक्त मंदिरों में भगवान गणेश के दर्शन के लिए जाते हैं. भगवान गणेश को देवी-देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय माना जाता है. इसलिए ज्यादातर सभी मंदिरों में भगवान गणेश की प्रतिमा होती है. लेकिन क्या आप जानते हैं उत्तराखंड के एक मंदिर में बगैर सिर वाले भगवान गणेश की पूजा की जाती है.

भगवान गणेश के अनोखे मंदिर का नाम

भगवान गणेश के इस अनोखे मंदिर का नाम मुंडकटिया मंदिर है. मुंडकटिया दो शब्दों से मिलकर बना है. मुंड का अर्थ होता है सिर और कटिया का मतलब - कटा हुआ. यह मंदिर उत्तराखंड की केदार घाटी में सोनप्रयाग से बस तीन किलोमीटर दूर गौरीकुंड के पास स्थित है. यहीं पास में ही त्रियुगी नारायण मंदिर भी है. मुंडकटिया मंदिर में दर्शन के लिए भक्त दूर-दूर से आते हैं. इस मंदिर की मान्यता प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में है.

मुंडकटिया मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा

स्थानीय लोगों की मान्यतानुसार इस मंदिर का संबंध प्राचीन कथाओं से है. कहा जाता है कि जहां मुंडकटिया मंदिर बना है वहीं पर भगवान शिव ने बालक गणेश का सिर काटा था. क्योंकि बालक गणेश ने भगवान शिव को अपनी माता के निजी कक्ष में प्रवेश करने से रोक दिया था. लेकिन जब बाद उन्हें माता पार्वती ने बताया कि गणेश उनके पुत्र हैं और वह अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग देंगी तो उन्होंने हाथी के बच्चे का सिर भगवान गणेश को लगा दिया था.

भगवान गणेश के सिरकटे मंदिर की अन्य पौराणिक कहानी

एक अन्य पौराणिक कहानी के अनुसार एक बार जब माता पार्वती स्नान के लिए जा रहीं थी तो उन्होंने अपने शरीर पर लगे उबटन से एक बालक बनाया और उसमें प्राण डाल दिये. फिर उन्होंने उस बालक को अपने कक्ष के बाहर खड़ा कर निर्देश दिया कि किसी को अंदर मत आने देना, मैं स्नान के लिए जा रही हूं. कुछ ही देर में भगवान शिव वहां आ पहुंचे और अंदर जाने लगे तो बालक गणेश ने उन्हें रोका. इस पर भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने बालक गणेश का सिर काट दिया. इसलिए आज भी इस मंदिर में भगवान गणेश की बगैर सिर वाली प्रतिमा स्थापित है.

Disclaimer: यहां बताई गई सारी बातें धार्मिक मान्यताओं पर आधारित हैं. इसकी विषय सामग्री और एआई द्वारा काल्पनिक चित्रण का जी यूपीयूके हूबहू समान होने का दावा या पुष्टि नहीं करता.

