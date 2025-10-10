Hemkund Sahib kapat: विधि-विधान से शीतकाल के लिए आज बंद होंगे श्री हेमकुंड साहिब के कपाट, 2.7 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

पुष्कर चौधरी/चमोली: सिक्खों के पवित्र तीर्थ गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के कपाट आज दोपहर एक बजे शीतकाल के लिए विधि विधान के साथ बंद किये जायेंगे. गुरुद्वारा साहिब और मंदिर को फूलों से सजाया गया है, और सबद-कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है. कपाट बंद होने के समय ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्र जीत सिंह बिन्द्रा और 9वीं स्वतंत्र पर्वातारोहण बिग्रेड के बिग्रेड कमांडर एमएस ढिल्लों भी मौजूद रहेंगे.

तीन हजार के करीब श्रद्धालु रहेंगे मौजूद

श्री हेमकुंड साहिब के कपाट बंद की प्रक्रिया 10 :30 से शुरू होगी और ठीक 1 बजे कपाट बंद होंगे. इस दौरान कपाट बंदी के अवसर पर तीन हजार के करीब श्रद्धालु पहुँचेंगे. धाम में दो फीट से अधिक बर्फ जमी है, जबकि हेमकुंड से अटलाकोटी तक तीन किमी क्षेत्र में भी बर्फ की चादर बिछ चुकी है.

रिकॉर्ड भक्तों ने किया दर्शन

इसके साथ ही, सिक्खों के पवित्र तीर्थ गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा भी रिकॉर्ड तोड़ रही है. अब तक 2.72 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने माथा टेका, जो पिछले वर्षों की तुलना में एक लाख से अधिक की वृद्धि है. इस वर्ष की यात्रा ने भी नए कीर्तिमान की स्थापना की है. भक्तों का यह उत्साह और आस्था धार्मिक धरोहरों की महत्ता को और बढ़ाती है. यही कारण है कि सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब आज भी देश-दुनिया में आस्था और श्रद्धा के प्रतीक बने हुए हैं.

केदारनाथ धाम, यमुनोत्री धाम

केदारनाथ धाम और यमुनोत्री धाम के साथ ही 23 अक्टूबर को भैजा दूज के दिन बंद हो जाएंगे. केदारनाथ धाम के कपाट 23 अक्टूबर को सुबह 8 बजकर 30 मिनट पर बंद हो जाएंगे और फिर उसी दिन से केदारनाथ बाबा ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से दर्शन देंगे.