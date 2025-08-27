केदारनाथ चोराबाड़ी ग्लेशियर में मिला नर कंकाल, पास में पड़ी थी तेलंगाना के युवक की ID
केदारनाथ

केदारनाथ चोराबाड़ी ग्लेशियर में मिला नर कंकाल, पास में पड़ी थी तेलंगाना के युवक की ID

Rudraprayag News: केदारनाथ से चार किमी ऊपर चोराबाड़ी ताल के पास एक नर कंकाल मिला है.  कंकाल काफी पुराना है. कंकाल के पास एक आई डी भी बरामद हुई. पढ़िए पूरी खबर..

 

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Aug 27, 2025, 08:29 AM IST
Rudraprayag News
Rudraprayag News

हरेंद्र नेगी/रुद्रप्रयाग: केदारनाथ मंदिर से करीब तीन किलोमीटर ऊपर चौराबाड़ी ताल के समीप एक नर कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया है. कंकाल के पास से कॉलेज की एक आईडी बरामद हुई है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि ये शव इसी युवक का हो सकता है. कंकाल मिलने के बाद आगे की कार्रवाई को लेकर जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग भेजा गया है. कॉलेज आईडी के आधार पर परिजनों से संपर्क किया गया. 

चौराबाड़ी ग्लेशियर क्षेत्र में पत्थरों के बीच दिखा मानव कंकाल 
केदारनाथ धाम में कुछ स्थानीय युवक जब अपने खाली समय में घूमने निकले थे. तभी उन्हें केदारनाथ मंदिर के पीछे स्थित चौराबाड़ी ग्लेशियर क्षेत्र में पत्थरों के बीच एक मानव कंकाल दिखाई दिया. उन्होंने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय पुलिस और प्रशासन को दी. सूचना मिलते ही केदारनाथ चौकी से पुलिस और यात्रा मैनेजमेंट फोर्स (YMF) की टीम मौके पर पहुंची. जांच के दौरान कंकाल के पास एक बैग मिला, जिसमें मोबाइल फोन और एक पहचान पत्र (आईडी) बरामद हुआ.

मृतक की पहचान नोमुला रोश्वन्थ के रूप में हुई
पुलिस और YMF टीम ने कंकाल को कब्जे में लेकर केदारनाथ लाया और पहचान पत्र की मदद से मृतक की पहचान की. मृतक की पहचान नोमुला रोश्वन्थ के रूप में हुई है, जो कि तेलंगाना के जिला जगतियाल के राजेश्वरोपेट गांव का रहने वाला था. तेलंगाना पुलिस और परिजनों से संपर्क करने पर पता चला कि यह युवक 31 अगस्त 2024 से लापता था, और उसके परिवार के लोगों ने उसी दिन गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी.

परिजनों का कहना है कि आखिरी बार पिछली साल 30 अगस्त को उसका संपर्क हुआ था, जिसमें उसने खुद को उत्तराखंड में बताया था, जबकि वह घर से दिल्ली जाने की बात कहकर निकला था. बरामद कंकाल को जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग भेजा गया है. परिजनों और स्थानीय पुलिस के पहुंचने पर आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी. पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा ये डेढ़ बॉडी कितनी पुरानी है.

Rudraprayag Uttrakhand human Skeleton in kedarnath

