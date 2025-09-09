हेलिकॉप्टर से केदारनाथ की यात्रा करना महंगा, जानें कितना बढ़ा किराया और कब से शुरू होगी हेली टिकटों की बुकिंग?
हेलिकॉप्टर से केदारनाथ की यात्रा करना महंगा, जानें कितना बढ़ा किराया और कब से शुरू होगी हेली टिकटों की बुकिंग?

Kedarnath Heli Seva:  उत्तराखंड में मानसून का असर कम होने के बाद चारधाम के दूसरे चरण की यात्रा ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है. बीते सालों की तरह ही इस साल भी 15 सितंबर से चारधाम हेली सेवा शुरू होने जा रही है! इस बार हेली सेवाओं के मानक कड़े किए जा रहे हैं. हेली सेवाओं के लिए आपको ज्यादा चुकाने होंगे पैसे.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Sep 09, 2025, 08:53 AM IST
Kedarnath Heli Seva
Kedarnath Heli Seva

देहरादून/राम अनुज: केदारनाथ धाम की हेलिकॉप्टर यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को इस बार ज्यादा जेब ढीली करनी होगी क्योंकि उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (UCADA) ने किराए में 49% तक की बढ़ोतरी कर दी है.दरअसल, 15 सितंबर से केदारनाथ धाम के लिए हेली सर्विस शुरू हो सकती है. केदारनाथ धाम के लिए गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी से हेली सेवा चलती है.

 10 सितंबर से टिकट बुकिंग शुरू हो सकती
अभी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) की अंतिम अनुमति का इंतजार है. अनुमति मिलते ही आईआरसीटीसी (IRCTC) की वेबसाइट पर 10 सितंबर से टिकट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी. 

क्या है नई दरें...
नई दरों के तहत गुप्तकाशी से किराया बढ़कर 12,444 रुपये, फाटा से 8,900 रुपये और सिरसी से 8,500 रुपये हो जाएगा, जो पहले से चार से पांच हजार रुपये ज्यादा है. यह किराया आने जाने का होगा.  इससे पहले गुप्तकाशी से केदारनाथ के दर्शन के लिए लगभग साढ़े 8 हजार रुपये देने होते थे. फाटा और सिरसी से लगभग साढ़े 6 हजार के करीब देने होते थे.

सुरक्षा को देखते हुए इस बार हेलिकॉप्टर सेवाओं में तकनीकी सुधार-युकडा के सीईओ आशीष चौहान 
उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ आशीष चौहान का कहना है कि जिस तरह से डीजीसीए के मानक के मुताबिक एक कंट्रोल रूम को स्थापित किया जाना है. इसके साथ ही 8 घंटे की फ्लाइंग होगी अब केवल 7 हेलीकॉप्टर ऑपरेशन की कंपनियां काम करेंगी. ऐसे में कई मानकों को ध्यान में रखते हुए 49% हेलीकॉप्टर के टिकट को बढ़ाने करने का फैसला किया गया है. युकडा के सीईओ आशीष चौहान ने बताया कि हेली सर्विस को सुरक्षित बनाने के लिए पुख्ता कदम उठाए गए हैं. 

उन्होंने जानकारी दी कि PTZ कैमरा, ATC, VHF सेट, सिलो मीटर, 2 कंट्रोल रूम ,चारों धामों में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन का एस्टेब्लिशमेंट किया जाना है क्योंकि केदारनाथ के अलावा अन्य चारों धामों की हाइट काफी ऊंची है. ऐसे में मौसम हर बार कुछ ना कुछ बाधा बनकर आता है. UCADA के सीईओ आशीष चौहान ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए इस बार हेलिकॉप्टर सेवाओं में तकनीकी सुधार किए जा रहे हैं. 

