केदारनाथ धाम के कब पर बंद होंगे कपाट? जानिए अब 6 महीने कहां होगी पूजा, प्रशासन भी तैयारियों में जुटा

Kedarnath Kapat Close Time: केदारनाथ धाम के कपाट 23 अक्टूबर को बंद हो जाएंगे. इससे पहले पुलिस प्रशासन तैयारियों में जुट गया है. एसपी रुद्रप्रयाग अक्षय प्रल्हाद कोंडे ने गौरीकुण्ड से केदारनाथ तक पैदल चलकर यात्रा पड़ावों पर व्यवस्थित पुलिस चौकियों में नियुक्त पुलिस बल को कपाट बन्द होने के बाद की जाने वाली कार्रवाई के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये.

23 अक्टूबर को बंद होंगे कपाट

उन्होने बताया 23 अक्टूबर को कपाट बन्द होने के बाद पुलिस बल को यात्रा व्यवस्था ड्यूटियों से मुक्त किया जाना है. ऐसे में अगले वर्ष कपाट खुलने तक लगभग 6 माह की अवधि राजकीय संपत्ति सहित जरूरी सामग्री को सुरक्षित रखा जाना आवश्यक है, ताकि आगामी यात्राकाल में भी सामग्री का सदुपयोग हो सके. उन्होने निर्देशित किया कि सामग्री का रख-रखाव करने सहित पुलिस बल के रहने, भोजनालय इत्यादि की साफ-सफाई सुनिश्चित करायी जाये.

दिए ये निर्देश

जंगलचट्टी से सम्बन्धित पुलिस बल को राजकीय सामग्री गौरीकुण्ड में व्यवस्थित किये जाने के निर्देश दिये गये. भीमबली व लिंचोली से सम्बन्धित चौकी प्रभारी सहित अधीनस्थ पुलिस बल को राजकीय सम्पत्ति व जरूरी सम्पत्ति को सुव्यवस्थित तरीके से रखने के निर्देश दिये गये.

Add Zee News as a Preferred Source

भाई-दूज पर बंद होंगे कपाट

बता दें कि गुरुवार को भाईदूज पर 23 अक्टूबर 2024 को सुबह 8.30 बजे केदारनाथ धाम के कपाट बंद होंगे. इसस पहले बाबा केदार की विधि विधान से पूजा की जाएगी. इसको लेकर बदरी-केदार मंदिर समिति द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. सुबह समाधि पूजा के बाद विधि-विधान से कपाट बंद कर डोली शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के लिए प्रस्थान करेगी.