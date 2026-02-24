Advertisement
Uttarakhand Weather: मुनस्यारी बनी 'छोटा स्विट्जरलैंड', बर्फबारी से जमी झीलें-झरने, पहाड़ों में फिर लौटी ठंड, मैदानों में धूप का राज

Uttarakhand Weather Update: उत्तराखंड में सोमवार को एक बार फिर मौसम बदल गया.  केदारनाथ धाम, पिथौरागढ़ और रूद्रप्रयाग में सोमवार को ताजा बर्फबारी जारी है. आज मंगलवार को भी निचले इलाकों में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं. जानिए अगले कुछ दिनों तक देवभूमि का मौसम कैसा रहेगा? 

Written By  Preeti Chauhan|Last Updated: Feb 24, 2026, 07:12 AM IST
Uttarakhand Weather
Uttarakhand Weather

Uttarakhand Weather Update 24 February 2026: पहाड़ी इलाकों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है और सुबह-शाम कड़ाके की ठंड भी लौट आई है.  वहीं, मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क होने से पारा सामान्य से अधिक बना हुआ हैअब एक बार फिर मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है. मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई है, जबकि 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है.  मैदानी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन बर्फीली हवाएं चलेंगी तो इससे गलन बढ़ सकती है. 24 फरवरी को भी ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश-बर्फबारी की संभावना है. 

आज कैसा है उत्तराखंड का मौसम
उत्तराखंड के चार जिलों में आज यानी 24 फरवरी को बारिश और बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग ने जताई है. जो जिले प्रभावित होंगे वो हैं.. उत्तरकाशी, चमोली, और पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाके. यहां पर मौसम बहुत ठंडा रहेगा. मौसम विज्ञान केंद्र, देहरादून के मुताबिक, 3200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है. लोगों को सावधानी बरतने की अपील मौसम विभाग और प्रशासन ने की है. 

यहां बर्फबारी जारी
उत्तराखंड के केदारनाथ धाम, पिथौरागढ़ और रूद्रप्रयाग में सोमवार से हो रही ताजा बर्फबारी जारी है.  मौसम विभाग ने पहले ही उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी की बात कही थी. मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों तक पर्वतीय जिलों में मौसम ऐसा ही बने रहने का अनुमान है. दरअसल, सोमवार को एक पश्चिमी विक्षोभ ने उत्तराखंड में दस्तक दे दी है.

यहां शुष्क बना रहेगा मौसम
राज्य के सभी जिलों जैसे हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, टिहरी, पौड़ी आदि में मौसम पूरी तरह शुष्क रहने की संभावना है. हरिद्वार और मैदानी इलाकों में आज बारिश का कोई भी अलर्ट जारी नहीं किया गया है लेकिन पहाड़ों पर बर्फबारी होने से तो वहां से आने वाली हवाओं से मैदानी इलाकों में गलन जैसा मौसम रहेगा.

ठंड ने फिर दी दस्तक
पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी होने के कारण एक बार फिर ठंड लौट आई है. मौसम विभाग ने लोगों को ऊंचाई वाले इलाकों में यात्रा करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है. 

