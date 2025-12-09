Uttarakhand Weather Update: उत्तराखंड में खतरनाक ठंड का दौर शुरू, बर्फ की चादर में ढके चमोली-पिथौरागढ़, नदी-झरने जमे, केदारनाथ में तापमान -17°C

Uttarakhand Weather Update Today: उत्तराखंड में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है. जिससे मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ने की संभावना है. देवभूमि के चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी समेत कई जिलों में सोमवार को बर्फबारी हुई. पहाड़ बर्फ की चादर से ढके नजर आए. बात करें मैदानी क्षेत्रों की तो यहां मौसम शुष्क बना हुआ है. पहाड़ों में कहीं-कहीं आंशिक बादल मंडरा रहे हैं, जिससे तापमान में मामूली बढ़ोत्तरी की जा रही है. 9 दिसंबर को प्रदेश में बर्फीली हवा चलने की चेतावनी जारी की गई है. नैनीताल, मसूरी में तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है. इस दौरान लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है.

आज कैसा रहेगा उत्तराखंड का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, आज प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बदल गया है. उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में बर्फबारी के साथ कहीं-कहीं हल्की बारिश होने के आसार हैं. अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है जिससे अगले कुछ दिनों में पारे में तेजी से गिरावट आ सकती है. रात को पाला पड़ने से अचानक तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है. मौसम विभाग की मानें तो बुधवार से मौसम शुष्क रहने का अनुमान है. जिसके कारण पारे में तेजी से गिरावट आने और प्रदेशभर में कड़ाके की ठंड पड़ने की आशंका है.

शीतलहर का अलर्ट

बारिश-बर्फबारी के बाद उत्तराखंड और यूपी में शीतलहर चलने का भी अलर्ट जारी हुआ है. मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक अगले एक-दो दिन में उत्तराखंड में न्यूनतम तापमान में दो डिग्री तक बढ़ोत्तरी हो सकती है. वहीं, अगले दो या तीन दिन के भीतर राज्य में न्यूनतम तापमान में दो से लेकर चार डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है.

केदारनाथ का हाल

औली क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. रात को भारी मात्रा में पाला गिरकर जमने लगा है. इससे क्षेत्र में सुबह शाम को हाड़ कंपा देने वाली ठंड पड़ रही है. औली में रात का तापमान माइनेस दो डिग्री तक जा रहा है. केदारनाथ में तापमान -17°C पहुंच गया है.

