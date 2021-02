यूपी-उत्तराखंड में नहीं होगा चक्का जाम, किसान संगठनों ने बताई ये बड़ी वजह

लखनऊ: कृषि कानूनों को रद्द करने को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 70 से ज्यादा दिनों से किसानों का प्रदर्शन जारी है. 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के बाद अब किसान आंदोलन को और धार देने के लिए संगठनों ने आज देशव्यापी चक्का जाम का ऐलान किया है. इस चक्का जाम को कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने अपना समर्थन दिया है. हालांकि चक्का जाम का असर दिल्ली-एनसीआर में नहीं होगा. प्रदर्शनकारी किसान संगठनों ने कहा है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में शनिवार को चक्का जाम नहीं होगा. किसान देश के अन्य हिस्सों में शांतिपूर्ण तरीके से तीन घंटे के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर चक्का जाम करेंगे.

यूपी और उत्तराखंड में किसान चक्का जाम नहीं करेंगे, लेकिन अपनी मांगों को लेकर जिला अधिकारियों को ज्ञापन सौंपेंगे. भारतीय किसान यूनियन का दल डीएम को इस संबंध में ज्ञापन सौंपेंगे. किसानों ने कृषि कार्य और परिस्थितियों को देखते हुए यह फैसला लिया है.

तीन घंटे तक चलेगा देशव्यापी चक्का जाम

भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि शनिवार को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं होगा, लेकिन इन दोनों राज्यों के किसानों को किसी भी समय दिल्ली बुलाया जा सकता है. वहीं संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने कहा कि 'चक्का जाम' के दौरान एंबुलेंस और स्कूल बस जैसी आवश्यक सेवाओं को नहीं रोका जाएगा. 'चक्का जाम' आज दोपहर 12 बजे से 3 बजे करने का प्रस्ताव है.

Delhi: Extensive barricading measures undertaken at Ghazipur border with water cannon vehicles deployed, as a preemptive measure to deal with possible disturbances resulting from 'Chakka Jaam' calls by farmer unions protesting farm laws

Visuals from the Delhi side of the border pic.twitter.com/wQcfu5CTDN

— ANI (@ANI) February 6, 2021